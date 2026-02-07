靑, 유엔 대북지원 제재 면제에 “北 화답하길 기대”
청와대는 7일 유엔이 대북 인도적 지원 사업에 대한 제재 면제를 일부 승인한 것에 대해 정치 상황과 무관한 지속적인 지원 필요성을 강조했다.
청와대 관계자는 이날 “유엔 안보리 대북제재 결의도 결의의 조치들이 대북 인도적 지원 활동을 제한할 의도가 아님을 명확히 하고 있다”며 “북한이 인도적 상황을 개선하기 위한 국제사회의 선의에 호응하고, 한반도 평화공존을 위한 우리 정부의 노력에 화답하기를 기대한다”고 덧붙였다.
도널드 트럼프 미국 행정부는 그간 유엔 안전보장이사회 대북제재위원회에서 보류해 왔던 17개 대북 인도적 지원 사업에 대한 제재 면제를 승인하면서 이뤄졌다.
이에 따라 해당 사업들은 향후 제재위 차원의 공식 의결 절차를 밟은 뒤, 각 사업 시행 기관에 면제 사실이 통보될 것으로 보인다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
