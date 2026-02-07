시사 전체기사

국민의힘 “3·1절에 새 당명 발표 목표로 작업중”

입력:2026-02-07 16:55
국민의힘 최고위원회의. 이병주 기자

국민의힘이 이르면 다음 달 1일 새 당명을 발표할 전망이다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 7일 당명 개정 작업 진행 상황과 관련해 “지금 스케줄대로라면 3월 1일 정도에 새로운 당명을 발표할 수 있을 것 같다. 그때를 목표로 작업 중”이라고 전했다.

이어 “설 연휴 기간 복수 당명 후보군을 최고위원회에 보고할 예정”이라고 말했다.

6·3 지방선거를 위한 공천관리위원장 임명에 관해서는 “공관위원장 후보자에게 당의 입장을 전달해 둔 상황”이라며 “후보자가 최종 확답을 하면 신속하게 발표하도록 하겠다”고 했다.

국민의힘은 당 쇄신 작업의 일환으로 당명 개정 작업을 진행하고 있다. 지난달 진행한 대국민 당명 공모전에서는 1만7000여건의 아이디어가 접수됐다. 국민의힘은 ‘국민’, ‘자유’, ‘공화’, ‘미래’, ‘새로운’, ‘혁신’, ‘보수’, ‘우리’, ‘함께’ 등과 같은 단어가 포함된 당명이 많이 제안됐다고 설명했다.

신주은 기자 june@kmib.co.kr

