대한상의, 李대통령 가짜뉴스 지적에 공식 사과

대한상의, 李대통령 가짜뉴스 지적에 공식 사과
이재명 대통령이 대한상공회의소(대한상의)의 ‘백만장자 탈한국’ 관련 자료를 “사익 도모를 위한 가짜뉴스”라고 강하게 비판한 가운데, 대한상의가 7일 공식 사과하고 재발 방지를 약속했다.
대한상의는 이날 발표한 사과문에서 “보도자료 내용 중 고액자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용하여 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 발혔다.
이어 “향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 엄중한 책임감을 바탕으로 우선 자료 작성 시 사실관계 및 통계의 정확성 등에 대해 충실히 검증하겠다”며 “객관적으로 점검할 수 있도록 내부 시스템을 보강하는 등 더욱 유의하도록 하겠다”고 밝혔다.
앞서 대한상의는 지난 4일 ‘상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구’ 보도자료를 통해 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 2배 급증했으며, 이는 세계 4위 규모라고 발표했다.
이와 관련해 이 대통령은 이날 오전 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 해당 통계의 신뢰성을 지적한 언론 칼럼을 공유하며 격앙된 반응을 보였다.
이 대통령은 “법률에 의한 공식단체인 대한상공회의소가 이런 짓을 공개적으로 벌인다니 믿어지지가 않는다”며 “사익 도모와 정부 정책 공격을 위해 가짜뉴스를 생산해 유포하는 행위는 지탄받아 마땅하다”고 비판했다.
이어 “정책을 만드는 주권자 국민의 판단을 흐리려는 고의적 가짜뉴스는 민주주의의 적”이라며 강도 높게 질타했다.
이 대통령이 공유한 칼럼은 대한상의가 인용한 자료의 출처가 외국의 이민 컨설팅 업체이며, 조사 방식과 기준이 불분명해 신뢰하기 어렵다고 지적했다.
또한 대한상의가 신뢰도가 낮은 자료를 자의적으로 해석해 ‘상속세 때문에 부자가 떠난다’는 거짓 프레임을 조장했다고 비판했다.
