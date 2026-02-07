李대통령 ‘가짜뉴스’ 지적에…대한상의, “불필요한 혼란 초래 깊이 사과”
이재명 대통령이 한국의 자산가 유출이 급증했다는 해외 조사 결과를 인용한 대한상공회의소 보도자료를 ‘가짜뉴스’라고 지적한 가운데 대한상의가 공식 사과문을 내고 재발 방지 대책을 세우겠다고 밝혔다.
7일 대한상의는 사과문을 내고 “보도자료 중 고액자산가 유출 관련 외부 통계를 충분한 검증 없이 인용하여 불필요한 혼란을 초래한 데 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “향후 이러한 사례가 재발하지 않도록 엄중한 책임감을 바탕으로 우선 자료 작성 시 사실관계 및 통계의 정확성 등에 대해 충실히 검증하겠다”며 “객관적으로 점검할 수 있도록 내부 시스템을 보강하는 등 더욱 유의하도록 하겠다”고 덧붙였다.
최태원 대한상공회의소 회장은 이번 보도자료 논란과 관련해 “책임있는 기관인 만큼 면밀히 데이터를 챙겼어야 했다”며 “앞으로 이런 일이 다시는 재발되지 않도록 만전을 기해달라”고 대한상의에 전한 것으로 알려졌다.
앞서 대한상의는 지난 3일 ‘상속세수 전망분석 및 납부방식 다양화 효과 연구’ 보도자료에서 지난해 한국을 떠난 고액 자산가가 2400명으로 전년 대비 2배로 급증하는 등 세계에서 4번째로 많다는 내용의 해외 조사 결과를 인용했다.
그러나 해당 조사를 실시한 영국 이민 컨설팅사 헨리앤파트너스의 조사 방식이 부실해 결과를 신뢰하기 어렵다는 논란이 국내외에서 제기됐다.
이 대통령도 이날 엑스(X·옛 트위터)에 이 논란을 다룬 한 언론사 칼럼을 첨부하며 “대한상공회의소가 이런 짓을 공개적으로 벌인다니 믿어지지가 않는다”고 비판했다. 이어 “사익도모와 정부정책 공격을 위해 가짜뉴스를 생산해 유포하는 행위는 지탄받아 마땅하다”며 “엄중하게 책임을 묻고 재발방지 장치를 만들어야겠다”고 덧붙였다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
