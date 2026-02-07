시사 전체기사

밀라노 동계올림픽 개회식 ‘대표단 입장 이모저모’

입력:2026-02-07 16:03
수정:2026-02-07 16:14
나홀로 입장? 고대 올림픽 발상지인 그리스 선수단은 전통에 따라 가장 먼저 입장하였지만 다른 도시에 출전하는 탓에 밀라노 산시로 경기장에서는 피켓을 든 모델만 입장하는 모습이 펼쳐졌다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 개막하는 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 산 시로 경기장에서 각 국 대표단이 입장하고 있다.
피겨 동작으로 입장? 폴란드 대표팀은 여성 선수가 남성 선수 손을 지지하고 높이 오른 채로 입장했다. 상당히 고난이도 동작이어서 그런지 금방 내려왔다.

미국대표팀 선수들이 입장 도중 단체 셀카를 찍고 있다. 주변의 자원봉사자들이 어서 들어가라고 손 짓을 하는 모습도 보였다.

전쟁의 아픔을 딛고 출전한 우크라이나 선수들에게는 환호와 박수갈채가 쏟아 졌다.

무등 타고 입장 완료. 프랑스 선수들은 동료들을 무등 태운 채 입장했다.

가장 큰 환호를 받았던 이탈리아 대표팀. 이탈리아 대표팀은 개최국답게 경기장을 함성으로 가득 채우게 만들며 당당하게 입장했다.

얼굴에 태극기로 페이스 페인팅을 한 차준환, 박지우 선수가 대한민국 태극기를 흔들며 입장하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

