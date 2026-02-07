시사 전체기사 밀라노 동계올림픽 개회식 ‘대표단 입장 이모저모’ 입력:2026-02-07 16:03 수정:2026-02-07 16:14 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 나홀로 입장? 고대 올림픽 발상지인 그리스 선수단은 전통에 따라 가장 먼저 입장하였지만 다른 도시에 출전하는 탓에 밀라노 산시로 경기장에서는 피켓을 든 모델만 입장하는 모습이 펼쳐졌다.2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽이 개막하는 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 산 시로 경기장에서 각 국 대표단이 입장하고 있다.피겨 동작으로 입장? 폴란드 대표팀은 여성 선수가 남성 선수 손을 지지하고 높이 오른 채로 입장했다. 상당히 고난이도 동작이어서 그런지 금방 내려왔다.미국대표팀 선수들이 입장 도중 단체 셀카를 찍고 있다. 주변의 자원봉사자들이 어서 들어가라고 손 짓을 하는 모습도 보였다.전쟁의 아픔을 딛고 출전한 우크라이나 선수들에게는 환호와 박수갈채가 쏟아 졌다. 무등 타고 입장 완료. 프랑스 선수들은 동료들을 무등 태운 채 입장했다. 가장 큰 환호를 받았던 이탈리아 대표팀. 이탈리아 대표팀은 개최국답게 경기장을 함성으로 가득 채우게 만들며 당당하게 입장했다.얼굴에 태극기로 페이스 페인팅을 한 차준환, 박지우 선수가 대한민국 태극기를 흔들며 입장하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 “보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결 2 “세상 안 보고 자신만 챙기는 사람, 그에게 정치 맡기면 나라 망한다” 3 “反하지 말라” … MAGA 역린 ‘종교·표현의 자유’ 4 李대통령 “대한상의가 가짜뉴스 생산…엄중하게 책임 묻겠다” 5 뇌물 혐의 진도군수 ‘처녀 수입’ 막말 파장…한국-베트남 외교 갈등 번지나 해당분야별 기사 더보기 1 급기야 AI가 인간을 고용?…‘인간 임대 플랫폼’ 등장 2 62만원 주려다 비트코인 62만개 쐈다…빗썸, 초유의 사고 3 로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시 4 ‘개미’가 지킨 코스피 5000… 장중 4800선까지 흔들 5 비트코인, 하루 만에 7만 달러로 급반등에 “휴” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 응급실 실려 온 10대…그 뒤엔 AI 있었다 2 尹 내란재판 지귀연 판사 북부지법으로…1심 선고 후 이동 3 금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치 4 ATM서 314회 인출한 중국인…보이스피싱 피해금 4억원 5 ‘김치냉장고 시신 유기’ 40대, 징역 30년 불복 항소 해당분야별 기사 더보기 1 獨벤츠·BMW, 中서 ‘눈물의 할인’…“최고 6400만원 인하” 2 트럼프 4월 방중 앞두고 대북 ‘인도적 지원’ 승인 3 트럼프 “종교 없인 위대한 나라 못 만들어” 4 ‘허니문 천국’ 피지 HIV 환자 급증…1년 새 ‘두 배’ 5 “12년 만에 최대” 금값 폭락의 이유…‘이것’ 때문이었다 해당분야별 기사 더보기 1 4곳에 흩어져도 태극기 동시에 휘날렸다…동계올림픽 개막 2 블랙핑크 리사, 넷플릭스 로코 영화 주연 확정…제작자로도 참여 3 “중국 기술 이 정도”… 전 세계 흥행 1위 中애니 ‘너자 2’ 韓상륙 4 해외파 7명, 문동주 제외…WBC 대표팀 최종 명단 확정 5 ‘손숙 외손녀’ 하예린 주연 ‘브리저튼4’ 흥행 해당분야별 기사 더보기 1 “안락사만은 안돼” 혹한 속 리트리버의 간절한 악수 [개st하우스] 2 박윤재 이어 2년 연속 한국인 우승자 나올까 3 수묵화 같은 ‘몽유도원’ 무대… 한국적 소재 창작뮤지컬 뜬다 4 공학자의 중국 vs 법률가의 미국… 누가 웃었나 5 금값 폭등에 올림픽 금메달 ‘역대 최고가’…“파리 이후 두 배 올랐다” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 62만원 주려다 비트코인 62만개 쐈다…빗썸, 초유의 사고 박윤재 이어 2년 연속 한국인 우승자 나올까 “세상 안 보고 자신만 챙기는 사람, 그에게 정치 맡기면 나라 망한다” 로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시 ‘김치냉장고 시신 유기’ 40대, 징역 30년 불복 항소 “보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결 “검찰 공소권 남용”… ‘50억 퇴직금’ 곽상도 1심 공소기각 제주 카지노서 난동 부린 중국인 3명 징역형 집행유예 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요