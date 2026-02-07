한국차문화협회, ‘제66회 동계연수회’ 개최
전통 다례 교육 등 통해 차문화 가치 확산
한국차문화협회는 7일부터 8일까지 이틀간 충남 천안 재능교육연수원에서 ‘제66회 동계연수회’를 개최한다고 밝혔다.
이번 연수회에서 전국 각 지부 회원들은 차문화의 본질을 되새기고 전통과 현대를 잇는 인문·치유 강연을 통해 차인의 소양을 넓히는 뜻깊은 시간을 가질 예정이다.
연수회 첫날에는 개회식을 시작으로 주영하 교수(한국학대학원 음식인류학 전공)의 특강 ‘한국인은 왜 이렇게 먹을까?–상차림과 식사방식’, 이준호 교수(서울대학교 생명과학부)의 ‘예쁜 꼬마선충 이야기와 인간의 수명’ 강연이 진행된다. 이들 강연은 식문화와 생명에 대한 인문학적 통찰을 제시한다.
둘째 날에는 최수정 교수(가천대 길병원 가정의학과)의 ‘암 생존자 건강관리’ 특강이 마련돼 차문화가 지닌 치유와 회복의 의미를 현대적으로 조명한다.
최소연 한국차문화협회 이사장은 “차문화를 통해 삶을 성찰하고 서로를 존중하는 자리가 되길 바란다”며 “앞으로도 전통 차문화의 계승과 현대적 확산을 위해 지속적인 교육과 소통의 장을 마련하겠다”고 말했다.
한편, 한국차문화협회는 일본 교토지부를 포함한 전국 27개 지부를 중심으로 차문화 교육, 인성 함양 프로그램, 전통 예절 보급 등 다양한 활동을 통해 우리 차문화의 대중화와 세계화를 추진하고 있다.
