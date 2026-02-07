‘아르모니아’ 밀라노·코르티나 동계올림픽 개막

탈리아 배우 마틸라 데 안젤리스가 지휘봉을 들고 등장했고, 오페라의 본고장 이탈리아를 대표하는 작곡가 주세페 베르디, 자코모 푸치니, 조아키노 로시니의 가면을 쓴 인물들도 무대에 올랐다.

이어 하늘에는 빨강·파랑·노랑의 거대한 물감 튜브가 등장하더니 물감이 무대로 쏟아지기 시작했다.

완성된 황금오륜기