가스 난로 피웠다 그만…덕유산 등산 온 父子 2명 사망
등산을 위해 덕유산을 찾았던 50대 아버지와 10대 아들이 차 안에서 숨진 채 발견됐다.
경찰은 차 내에서 가스난로가 켜져 있었던 점으로 미루어 일산화탄소 중독 사고 가능성에 무게를 두고 있다.
7일 오전 0시10분쯤 전북 무주군 설천면의 한 주차장에 주차된 차량에서 50대 A씨와 그의 10대 아들이 숨져 있는 것을 수색 중이던 경찰이 발견했다.
이들은 전날 등산을 위해 덕유산을 찾았던 것으로 파악됐다. 경찰은 “등산 간 남편과 아들이 연락이 닿지 않는다”는 가족의 실종 신고를 접수하고 수색에 나선 끝에 이들을 발견했다.
발견 당시 차량 내부에서는 캠핑용 가스난로가 작동 중이었던 것으로 확인됐다.
경찰은 밀폐된 차 안에서 난로를 켜고 잠을 자다 일산화탄소에 중독돼 변을 당한 것으로 보고, 정확한 사망 원인과 사고 경위를 조사하고 있다.
