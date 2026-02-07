금감원, 빗썸 ‘비트코인 62만개 오지급’ 사태에 점검반 급파
금융당국이 가상자산 거래소 빗썸의 대규모 비트코인 오지급 사태와 관련해 긴급 대응에 돌입했다.
금융감독원은 7일 오전 이찬진 금감원장 주재로 긴급 대응회의를 개최하고, 즉시 빗썸 본사에 현장 점검반을 급파했다고 밝혔다.
점검반은 이번 사고의 구체적인 경위와 빗썸 측의 이용자 보호 조치 적절성, 오지급된 비트코인의 회수 가능성 등을 집중적으로 살필 예정이다. 금감원은 사안의 심각성을 고려해 이번 점검을 정식 검사로 전환할 가능성도 열어두고 있다.
금융위원회도 대응 수위를 높이고 있다. 금융위는 이날 오후 권대영 부위원장 주재로 긴급 점검회의를 연다. 이 자리에는 이재원 빗썸 대표가 직접 참석해 사고 경위를 소명할 것으로 보인다.
업계에 따르면 빗썸은 전날 저녁 ‘랜덤박스’ 이벤트 당첨금을 지급하는 과정에서 직원의 입력 실수로 대형 사고를 냈다. 당초 249명에게 총 62만원을 지급하려던 것이 ‘원’ 대신 ‘비트코인’ 단위가 입력되면서 무려 62만개의 비트코인이 지급된 것이다.
빗썸 측은 잘못 지급된 비트코인의 대부분을 즉시 회수 조치했으나, 일부 이용자가 이미 매도하거나 출금해 비트코인 약 125개 상당(약 133억원 규모)은 아직 회수하지 못한 것으로 전해졌다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사