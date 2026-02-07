‘허니문 천국’ 피지 HIV 환자 급증…1년 새 ‘두 배’
태평양의 대표적인 신혼여행지로 꼽히는 피지에서 최근 인간면역결핍바이러스(HIV) 감염자가 걷잡을 수 없이 늘어나고 있다.
4일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)와 호주 ABC 뉴스 등 외신에 따르면 피지 보건부와 유엔에이즈계획(UNAIDS)은 올해 피지 내 HIV 감염자 수가 3000명을 넘어설 것으로 전망했다. 이는 지난해 대비 두 배에 달하는 수치다.
현지 보건 당국은 이번 사태의 주원인으로 급증하는 마약 사용과 위험한 투약 관행을 지목했다. 특히 ‘블루투스(Bluetoothing)’라 불리는 극단적인 투약 방식이 감염 확산의 기폭제가 되고 있다.
블루투스는 마약을 구하지 못한 중독자가 이미 마약을 투약해 환각 상태인 사람의 혈액을 뽑아 자신의 몸에 주사하는 행위다. 이 과정에서 오염된 주사기와 혈액을 통해 HIV가 급속도로 전파되고 있는 것이다.
이로 인해 피지의 HIV 감염자 수는 지난 10년 사이 10배 이상 폭증했다. 2024년 한 해에만 1583명의 신규 감염자가 발생했으며, 2025년 상반기에도 1226건이 추가로 보고됐다.
사태가 심각해지자 피지 정부는 지난 1월 공식적으로 ‘HIV 발병(Outbreak)’을 선언하고 국가적 위기 대응에 나섰다. 피지 보건부는 세계보건기구(WHO) 등과 협력해 감염 확산 방지를 위한 긴급 대책 마련에 부심하고 있다.
유엔개발계획(UNDP) 관계자는 “이번 사태는 단순한 보건 문제를 넘어 피지의 발전과 인권을 위협하는 중대한 도전”이라며 국제사회의 관심과 지원을 호소했다.
한편, 호주 등 주변국들은 자국민에게 피지 여행 시 감염 위험이 있는 행동을 자제할 것을 권고하는 등 경계를 늦추지 않고 있다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
