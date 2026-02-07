내연녀 살해 후 시신에 ‘몹쓸 짓’ 중국인 2심 징역 25년
내연녀를 잔혹하게 살해하고 시신을 오욕한 뒤 불태워 훼손하려 한 50대 중국인이 항소심에서 1심보다 무거운 형을 선고받았다.
7일 법조계에 따르면 수원고법 형사3부(김종기 고법판사)는 지난 5일 살인, 사체오욕, 현주건조물 방화미수, 가스방출 등의 혐의로 기소된 A씨(57)에게 징역 22년을 선고한 원심을 파기하고 징역 25년을 선고했다.
A씨는 지난해 4월 경기 오산시 자택에서 내연 관계인 50대 중국동포 피해자가 “돈을 주지 않으면 처에게 내연관계를 폭로하겠다”고 말하자 격분, 유리 물컵으로 피해자를 수차례 가격해 살해한 혐의로 기소됐다.
그는 범행 직후 시신에 묻은 혈흔을 닦아내던 중 사체를 오욕하는 등 엽기적인 행각을 벌였다. 이후 자신과 피해자의 휴대전화를 강변에 버리고, 증거 인멸을 위해 시신을 닦은 휴지 등을 여러 곳에 유기했다.
특히 A씨는 시신을 태워 없애기 위해 주거지 내 가스 밸브를 열고 불을 붙이려다 미수에 그친 것으로 조사됐다.
항소심 재판부는 “피고인은 내연 관계인 피해자가 관계를 폭로하겠다고 하자 얼굴과 머리 부위를 수회 내리치는 등 잔혹한 방법으로 살해했다”며 “이후 사체가 있는 자신의 주거지에서 가스를 방출해 휴지에 불을 붙이는 행위까지 했는데 이는 사체 등 증거 인멸을 위한 것뿐 아니라 다수의 생명을 위험에 빠트리게 하는 행위”라고 지적했다.
이어 “유족은 극심한 충격과 고통을 호소하며 엄벌을 탄원하고 있다”면서 “모든 사정을 종합해보면 원심 형은 가벼워 부당하다고 판단된다”고 양형 이유를 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사