‘케데헌’ 열풍 계속…OST 3곡 영국 싱글차트 톱100

넷플릭스 K팝 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 인기가 여전히 뜨겁다. 케데헌의 오리지널 사운드 트랙(OST) 3곡이 영국 오피셜 싱글차트 ‘톱 100’에 동시 진입했다.
6일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 케데헌 OST는 18위에 오른 ‘골든’을 비롯해 총 3곡이 100위 안에 이름을 올렸다. 비연속 통산 10주 1위를 기록한 ‘골든’은 이번 주까지 33주 연속 ‘톱 100’ 진입 기록을 이어갔다.
뒤를 이어 ‘왓 잇 사운즈 라이크’는 30위를 기록했다. 100위권 밖을 벗어났던 ‘테이크다운’이 70위로 재진입했다.
하이브 한미 합작 걸그룹 캣츠아이의 ‘인터넷 걸’ 69위로 5주 연속 싱글차트에 머물렀다.
이번 주 1위 곡은 영국 래퍼 데이브(DAVE)와 나이지리아 싱어송라이터 템즈(TEMS)의 ‘레인댄스(RAINDANCE)’가 차지했다.
