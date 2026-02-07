62만원 주려다 비트코인 62만개 쐈다…빗썸, 초유의 사고
국내 가상자산 거래소 빗썸에서 직원 실수로 대규모 비트코인이 잘못 입금되는 초유의 사고가 발생했다.
7일 빗썸 등에 따르면, 빗썸은 전날 저녁 7시쯤 자체 ‘랜덤박스’ 이벤트로 1인당 2000원~5만원의 당첨금을 지급하려다 ‘원’ 단위를 ‘비트코인’으로 잘못 입력했다.
보유 포인트로 이벤트에 참여한 이용자는 695명이었으며, 빗썸은 그 중 랜덤박스를 오픈한 249명에게 총 62만원을 주려다 62만개의 비트코인을 지급하고 말았다. 이는 1인당 평균 2490개로, 당시 시세로 환산하면 1인당 2440억원에 달하는 천문학적인 액수다.
빗썸은 당시 상황과 관련, 이날 오전 공지사항을 통해 “6일 오후 7시 이벤트 리워드(당첨금)가 지급됐고, 7시20분 오지급을 인지했다”며 “7시35분 거래·출금을 차단하기 시작했고, 7시40분 차단을 완료했다”고 설명했다.
일부 이용자가 이렇게 받은 비트코인을 즉시 매도하는 과정에서 전날 오후 7시30분쯤 빗썸에서만 비트코인 가격이 8111만원까지 급락하는 해프닝도 빚어졌다.
빗썸은 잘못 지급한 비트코인 중 99.7%에 해당하는 61만8212개를 즉시 회수했다. 나머지 비트코인 1788개 상당은 일부 당첨자들이 이미 매도한 상태였으나, 이 중 93%를 추가로 회수했다.
하지만 비트코인 약 125개 상당의 원화와 가상자산은 아직 회수하지 못한 상태다. 이날 오전 8시 기준 시세로 약 133억원 규모다. 다행히 외부 지갑으로 전송된 건은 없어 전액 회수가 불가능하지는 않은 것으로 파악된다.
일각에서는 빗썸의 실제 보유량(지난해 3분기 말 기준 4만2619개)보다 훨씬 많은 62만 개의 비트코인이 지급된 점을 들어 ‘유령 비트코인’ 의혹을 제기했다.
이에 대해 회사 측은 “지갑에 보관된 코인 수량은 엄격한 회계 관리를 통해 고객 화면에 표시된 수량과 100% 동일하게 유지되고 있다”고 반박했다.
또한 “이번 오지급 사고로 회수하지 못하고 이미 매도된 비트코인 수량은 회사 보유 자산을 활용해 정확히 맞출 예정”이라고 밝혔다.
빗썸은 이날 새벽 0시23분 게시한 사과문을 통해 “일부 고객님께 비정상적인 수량의 비트코인이 지급됐다”며 “고객 여러분께 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 전했다.
이어 “시장 가격은 5분 내 정상 수준으로 회복됐고, 도미노 청산 방지 시스템이 정상적으로 작동해 비트코인 이상 시세로 인한 연쇄 청산 역시 발생하지 않았다”고 강조했다.
빗썸은 “외부 해킹이나 보안 침해와는 무관하며, 시스템 보안이나 고객 자산 관리에는 어떤 문제도 없다”면서 “모든 후속 조치 과정을 투명하게 공유하겠다”고 덧붙였다.
한편 금융당국은 이번 사고를 인지하고 현장검사에 착수할 예정이다. 당국은 사건 발생 경위와 오지급된 비트코인 회수 가능성, 관련 법규 위반 여부 등을 집중 점검할 것으로 보인다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
