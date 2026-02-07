“연락 왜 안받아” 70대 다방 찾아가 방화…징역형 선고
자신의 연락을 피한다는 이유로 여성이 운영하는 다방에 찾아가 불을 지른 70대 남성에게 실형이 선고됐다.
청주지법 형사22부(한상원 부장판사)는 현존건조물방화 혐의로 기소된 A씨(70대)에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 7일 밝혔다.
A씨는 지난해 9월 23일 오후 6시53분쯤 청주시 상당구 소재 5층 상가 건물 지하에 위치한 다방 내 옷가지에 라이터로 불을 붙인 혐의를 받는다.
조사 결과 A씨는 다방 주인인 B씨가 수개월 동안 자신의 연락을 받지 않자 앙심을 품고 범행을 저지른 것으로 드러났다.
A씨는 손님으로 알게 된 B씨가 다른 남성 손님과 대화하는 것을 막거나 휴대전화 연락처를 지우라고 강요하는 등 집착을 보였고, 이에 B씨가 연락을 끊자 이 같은 짓을 벌였다.
이 불로 다방 내부 50㎡가 소실돼 소방서 추산 1800만원 상당의 재산 피해가 발생했으며, 불은 20여 분 만에 진화됐다. 다행히 당시 다방 안에 손님은 없어 인명 피해는 없었다.
재판부는 “방화 범죄는 다수의 생명과 재산에 중대한 피해를 야기할 수 있어 엄한 처벌이 필요하다”며 “당시 거주민이 건물 내 있었고, 피고인이 피해 회복을 전혀 하지 못한 점을 고려해 형을 정했다”고 양형 이유를 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
