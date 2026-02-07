비트코인, 하루 만에 7만 달러로 급반등에 “휴”
6만 달러(약 8793만원) 붕괴 위기까지 내몰렸던 비트코인이 하루 만에 급반등에 성공하며 7만 달러(약 1억258만원)선을 회복했다. 시장을 뒤덮었던 공포감은 다소 진정됐지만, 전문가들은 여전한 변동성에 주의를 당부하고 있다.
6일(현지시간) 미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부시간 기준 이날 오후 7시15분 비트코인 가격은 24시간 전보다 17% 급등한 7만244달러를 기록했다. 이는 지난 2023년 3월 이후 약 3년 만에 기록한 일일 최대 상승 폭이다.
전날 6만 달러선까지 위협받으며 급락했던 비트코인은 하루 만에 낙폭을 대부분 만회했다. 하지만 이는 1주일 전 대비 약 17%, 한 달 전 대비 약 25% 하락한 수치로, 여전히 하락 추세를 완전히 벗어났다고 보기는 어렵다. 특히 지난해 10월 기록한 역대 최고가(12만6210.5달러)와 비교하면 약 44% 낮은 수준이다.
전문가들은 이번 폭락과 급반등을 가상화폐 시장 특유의 변동성으로 해석했다. 앤서니 스카라무치 스카이브리지캐피털 창업자는 CNBC와의 인터뷰에서 전날의 급락을 “흔해 빠진 조정”이라며 “이런 것이 비트코인의 본성”이라고 말했다. 그는 “비트코인은 아직 초기 단계의 기술 자산일 뿐, 인플레이션 회피 수단이나 디지털 금이 아니다”라고 선을 그었다.
앤서니 폼플리아노 프로패셔널캐피털 CEO 역시 로이터 통신을 통해 “비트코인은 지난 10년간 약 18개월마다 50% 하락을 경험해왔다”며 이번 변동성이 이례적인 일이 아님을 강조했다.
조슈아 추 홍콩 웹3협회 공동의장은 “이번 하락은 리스크 관리 없이 일방적인 상승에만 베팅했던 펀드들이 대가를 치른 결과”라고 분석했다.
시장의 경계심도 여전하다. 데미언 로 에릭센즈캐피털 최고투자책임자(CIO)는 블룸버그 통신에 “6만 달러 선에서 지지선을 확인했지만, 투자 심리가 위축돼 있어 급격한 추가 상승을 기대하기는 어렵다”고 전망했다. 실제로 옵션 시장에서는 행사가 5만~6만 달러에 베팅하는 등 추가 하락에 대비하는 움직임이 감지되고 있다.
한편, 시가총액 2위 이더리움도 동반 상승했다. 전날 1700달러대까지 떨어졌던 이더리움은 이날 같은 시간 기준 2045달러를 기록하며 2000달러선을 회복했다.
