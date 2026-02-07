안양시, 행안부 ‘자연재해 안전도’ 최고 A등급 획득
최대호 시장 “‘스마트 안전 도시’로 자리매김하겠다”
경기도 안양시는 행정안전부 주관 ‘2025년 자연재해 안전도 진단’에서 최고 등급인 A등급을 획득했다고 7일 밝혔다.
자연재해 안전도 진단은 행안부가 매년 전국 228개 시·군·구를 대상으로 지방자치단체의 재난관리 수준을 평가하는 제도다. 재해 위험 요인·재난 관리·시설 관리 추진 실적 등 3개 분야 33개 지표를 종합적으로 평가해 A부터 E까지 5개 등급을 부여한다. 최상위인 A등급은 전국 상위 15% 기관에만 수여된다.
안양시는 이번 A등급 획득으로 향후 자연재해 발생 시 피해 복구비에 대한 국고 지원액을 2% 추가로 받을 수 있게 됐다.
시에 따르면 이번 평가에서 재해영향평가 협의 이행, 재난상황 대응 및 정보공유체계 구축, 우기대비 재해취약시설 점검 및 관리 지표 등에서 높은 점수를 받았다.
안양시 치매전문요양원 건립 공사와 안양역세권지구 재개발사업 등 주요 사업에 대해 재해영향평가 협의 이행 실태를 철저히 점검하고, 위험 요인을 사전에 조치해 왔다. 또 상·하반기 재난상황관리 훈련과 안전한국훈련 등을 통해 재난 발생 시 신속한 대응과 정보공유가 가능한 체계를 갖췄다. 아울러 여름철 풍수해에 대비해 급경사지와 산사태 취약 지역을 집중 점검하고, 소규모 공공시설에 대한 안전 점검을 실시하는 등 우기 대비 재해취약시설 관리에도 힘써 왔다.
최대호 시장은 “시민의 안전을 최우선 가치로 두고 재난 예방과 대응에 힘써 온 결과가 좋은 성과로 이어졌다”며 “앞으로도 재난을 사전에 예방하고, 발생 시 신속히 대응할 수 있는 체계를 유지해 ‘스마트 안전 도시’로 자리매김하겠다”고 말했다.
안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
