이상일 용인특례시장 “주민 피부로 느낄 수 있는 ‘생활밀착형 행정’ 펴겠다”
이상일 경기도 용인특례시장이 “수지구 곳곳의 현안과 관련해 다양한 목소리를 듣고 시민이 일상에서 피부로 느낄 수 있는 ‘생활밀착형 행정’을 펴도록 하겠다”고 약속했다.
이 시장은 6일 수지구청 대회의실에서 풍덕천1·2동과 동천동, 고기동 주민과 권역별 소통간담회에서 주요 현안인 15만 8000평 규모의 ‘수지 중앙공원’ 조성과 수지경찰서 신설, 재건축·재개발 등 도시 인프라 확충에 관해 설명하면서 이같이 밝혔다.
이날 풍덕천1·2동 주민들은 아파트 리모델링 공사에 따른 안전 확보, 풍덕천지구 침수 피해 대책, 육교 차양시설 설치, 주택단지 클린하우스 설치 등을 건의했다.
동천동 주민들은 동천동 분동, 동천2지구 도시개발사업 추진, 고등학교 설립, 파출소 설치, 동천도서관 신설 등을 요청했다.
이 시장은 “2023년부터 2025년까지 3년 연속 행정안전부 자연재해 안전도 부문에서 최고 등급을 받았고 취임 이후 경찰, 소방, 교육청과 전국 최초로 ‘안전문화살롱’이라는 협의체를 운영하고 있다”며 “191개 초·중·고 학교장·학부모 간담회를 통해 학교 현장의 목소리를 듣고 전국 최초로 ‘맞춤형 학교 제설지도’를 만드는 등 그 어느 것보다 안전을 강조해 온 만큼 사고가 발생하지 않도록 꼼꼼하게 살피겠다”고 말했다.
이날 고기동 주민은 용인 반도체 클러스터 지방 이전 논란에 대해 “일부 정치인과 지역에서 용인반도체클러스터를 이전해야 한다는 터무니 없는 주장을 하는데, 110만 용인 시민의 목소리를 한데 모으려면 온라인 서명을 진행해야 한다”고 주장했다.
이에 이 시장은 “서명부는 시민이 자발적으로 하는 것이라 시에서 관여할 수 없지만, 용인 시민 6만 1000여 명의 뜻이 담긴 서명부는 1월 국토교통부 장관에게 전달했다”고 전했다.
이어 “용인 반도체 프로젝트가 성공적으로 추진된다면 삼성전자와 SK하이닉스 등 앵커기업뿐 아니라 소부장(소재·부품·장비) 기업도 230여 곳이 들어와 2031년부터는 세수가 늘어날 것으로 예측하고 있다”며 “기업이 들어서고, 주거·교통·문화·복지 등의 인프라가 확충되면 처인구뿐 아니라 용인의 도시 브랜드가 한 차원 더 높아질 것”이라고 강조했다.
그러면서 그는 “처인구에 반도체클러스터가 생기는 데 수지구와 무슨 상관이 있냐고 말하는 시민도 있지만, 세수가 대폭 늘어난다”며 “용인특례시의 재정이 증가하는 만큼 지역의 미래를 위한 사업에 과감하게 투자하겠다”고 말했다.
이 시장은 반도체 클러스터 지방 이전 논란에 대해 “특정 지역에서 잘 되는 것을 빼앗아 생태계가 전혀 없는 곳에 이전하는 것은 진정한 지역균형발전이 아니다. 그러면 용인도 죽고 이전하자는 지역도 죽는다”며 “각 지역에 적합한 새로운 산업이 창출될 수 있도록 신규투자를 일으키는 것이 올바른 지역균형발전이라고 생각한다”고 목소리를 높였다.
용인=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
