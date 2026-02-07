뇌물 혐의 진도군수 ‘처녀 수입’ 발언 파장…한국-베트남 외교 갈등 번지나

김희수 진도군수 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”



주한 베트남 대사관 항의 서한…베트남 여성 단체 잇따라 성명



뇌물 수수 혐의 이어 공직자 인권·성평등 감수성 부재 지적



뇌물 수수 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수 전남 진도군수가 최근 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 외교적 논란에 휩싸였다.



7일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난 4일 ‘광주·전남 행정통합 타운홀미팅’ 생중계에서 인구 소멸 대책을 설명하던 중 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”는 취지의 발언을 해 거센 비판을 받았다.



이 발언이 알려지자 주한 베트남 대사관은 6일 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 항의 서한을 발송했다.



대사관은 서한에서 해당 발언이 베트남 여성의 존엄을 훼손하고 양국 간 우호 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 깊은 유감을 표명하고, 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.



대사관은 “한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔으며, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라며 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적했다.



또한 “전남도는 포용과 존중의 가치를 중시해 온 지역으로 인식돼 왔다”며 “이번 발언은 그와 배치되는 부적절하고 모욕적인 표현으로 엄중하게 인식되고 바로잡혀야 한다”고 강조했다.



김 군수의 발언에 대해 국내 베트남 이주민 사회와 여성 단체들도 강하게 반발하고 있다. 주한 베트남 여성 단체들은 잇따라 성명을 내고 김 군수의 공개 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다.



이들은 “이번 발언은 단순한 말실수가 아니라 이주 여성을 인구 정책의 수단으로 바라보는 구조적 차별의 문제”라며 “현재 한국에 거주하는 베트남 결혼 이주 여성은 귀화자를 포함해 10만명이 넘으며, 이들은 한국 사회의 당당한 구성원이지 ‘수입품’이 아니다”라고 비판했다.



김 군수는 해당 표현이 부적절했다며 유감을 표명했지만, 시민사회와 여성·이주민 단체들은 진정성 있는 사과와 책임 있는 후속 조치가 필요하다는 입장이다.



더구나 뇌물 수수 혐의에 이어 공직자의 인권에 대한 기본적인 가치관과 성평등 감수성 부재가 공개석상에서 드러나며 진도군민의 자부심을 떨어뜨리고 있다는 지적도 나온다.



김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.



진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 지난달 27일 진도군청 앞 철마공원에서 성명을 내고 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구했다.



앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 해당 자재가 인허가 권한과 관련된 ‘대가성 금품’에 해당한다는 판단을 내리고 김 군수와 업자 A씨에 대해 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로 검찰로 넘겼다.



특히 자재를 제공한 업체가 김 군수 취임 이후 진도군과 여러 차례 수의계약을 체결한 것으로 전해지면서 경찰의 수사도 확대됐다.



진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 뇌물 수수 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 김희수 전남 진도군수가 최근 “스리랑카·베트남 처녀를 수입하자”는 발언으로 외교적 논란에 휩싸였다.7일 국민일보 취재를 종합하면 김 군수는 지난 4일 ‘광주·전남 행정통합 타운홀미팅’ 생중계에서 인구 소멸 대책을 설명하던 중 “스리랑카나 베트남 쪽 젊은 처녀들을 수입해 농촌 총각 장가도 보내는 등 특별 대책이 필요하다”는 취지의 발언을 해 거센 비판을 받았다.이 발언이 알려지자 주한 베트남 대사관은 6일 전남도지사실과 진도군수실 앞으로 공식 항의 서한을 발송했다.대사관은 서한에서 해당 발언이 베트남 여성의 존엄을 훼손하고 양국 간 우호 관계에 부정적 영향을 미칠 수 있다며 깊은 유감을 표명하고, 책임 있는 조치와 재발 방지를 요구했다.대사관은 “한국과 베트남은 30여년간 포괄적 전략 동반자 관계를 유지해 왔으며, 베트남 교민 사회는 한국 사회의 중요한 구성원”이라며 “베트남 여성을 ‘수입’의 대상으로 표현한 것은 개인에 대한 모욕을 넘어 양국 국민이 공유하는 존엄과 명예를 훼손하는 발언”이라고 지적했다.또한 “전남도는 포용과 존중의 가치를 중시해 온 지역으로 인식돼 왔다”며 “이번 발언은 그와 배치되는 부적절하고 모욕적인 표현으로 엄중하게 인식되고 바로잡혀야 한다”고 강조했다.김 군수의 발언에 대해 국내 베트남 이주민 사회와 여성 단체들도 강하게 반발하고 있다. 주한 베트남 여성 단체들은 잇따라 성명을 내고 김 군수의 공개 사과와 재발 방지 대책을 촉구했다.이들은 “이번 발언은 단순한 말실수가 아니라 이주 여성을 인구 정책의 수단으로 바라보는 구조적 차별의 문제”라며 “현재 한국에 거주하는 베트남 결혼 이주 여성은 귀화자를 포함해 10만명이 넘으며, 이들은 한국 사회의 당당한 구성원이지 ‘수입품’이 아니다”라고 비판했다.김 군수는 해당 표현이 부적절했다며 유감을 표명했지만, 시민사회와 여성·이주민 단체들은 진정성 있는 사과와 책임 있는 후속 조치가 필요하다는 입장이다.더구나 뇌물 수수 혐의에 이어 공직자의 인권에 대한 기본적인 가치관과 성평등 감수성 부재가 공개석상에서 드러나며 진도군민의 자부심을 떨어뜨리고 있다는 지적도 나온다.김 군수는 현재 업자로부터 수천만원 상당의 뇌물을 받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있다.진도군수 인허가관련 금품비리의혹 진상규명위원회는 지난달 27일 진도군청 앞 철마공원에서 성명을 내고 “김 군수가 개인 주택 조성 과정에서 지역 사업가로부터 수천만원 상당의 조경수와 석재를 무상 제공받은 의혹으로 검찰 수사를 받고 있다”며 철저한 진상 규명을 요구했다.앞서 전남경찰청 반부패·경제범죄수사1대는 해당 자재가 인허가 권한과 관련된 ‘대가성 금품’에 해당한다는 판단을 내리고 김 군수와 업자 A씨에 대해 알선수뢰 및 뇌물공여 혐의를 적용해 불구속 기소의견으로 검찰로 넘겼다.특히 자재를 제공한 업체가 김 군수 취임 이후 진도군과 여러 차례 수의계약을 체결한 것으로 전해지면서 경찰의 수사도 확대됐다.진도=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지