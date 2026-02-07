임태희 “선거연령 16세 하향, 우리 아이들 현실 정치로 내모는 무책임한 처사”

지난 2024년 7월 열린 ‘경기교육 열린 심포지엄’에서도 같은 취지의 입장을 밝힌 바 있다.

그는 정당 가입 연령 문제에 대한 학생의 질문에 대해 “개인적으로 학교 내에서의 정치 교육에 대해서는 반대한다”면서 “만 18세부터 성인이라고 법에서 정한 취지는 성인이 된 후에는 모든 것을 스스로의 책임 하에 판단하고 결정해야 하는데, 감수성이 예민하고 수용력이 좋은 시기에 자칫 편파적인 정치교육이 이뤄진다면 균형 있는 판단을 하기 어렵게 하기 때문”이라고 말했다.

오는 6월 치러지는 ‘제9회 전국동시지방선거’부터 선거연령을 만 16세로 낮출 것을 제안한 바 있다.

선거연령 하향 조정을 위한 논의를 정치개혁특별위원회에서 시작하자”고 주장했다.