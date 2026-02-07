시사 전체기사

신지아 클린 연기… 하나된 韓피겨, 팀 이벤트 첫날 7위

입력:2026-02-07 00:19
신지아가 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 여자싱글 경기에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

한국 피겨스케이팅 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 팀 이벤트 첫날 중간 순위 7위로 경기를 마쳤다. 생애 첫 올림픽 무대에 선 여자싱글의 간판 신지아(세화여고)가 쇼트프로그램에서 무결점 연기를 선보이는 활약을 보여줬다.

임해나-권예 조가 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 아이스댄스 경기에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

한국은 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 피겨 팀 이벤트에서 중간 합계 11포인트로 7위에 자리했다. 한국은 신지아가 여자싱글에서 7포인트, 아이스댄스의 임해나-권예(경기일반) 조가 4포인트를 획득했다. 다만 페어 종목에선 출전 선수가 없어 별도의 포인트를 받지 못했다.

신지아가 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 팀 이벤트 여자싱글 경기에서 연기를 펼치고 있다. 밀라노=최현규 기자

여자싱글에 나선 신지아는 이날 기술점수(TES) 37.93점과 예술점수(PCS) 30.87점을 얻어 합계 68.80점을 기록, 전체 10명 중 4위에 올랐다. 신지아는 첫 번째 과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 시작으로 가산점 10%가 붙는 후반부 연기까지 큰 실수 없이 클린 처리를 하며 경기를 마쳤다. 이에 앞서 아이스댄스 리듬댄스 경기를 치른 임해나-권예조는 7위에 올랐다.

한국 피겨 대표팀이 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 팀 이벤트 여자싱글 경기가 끝난 뒤 채점을 기다리고 있다. 밀라노=최현규 기자

이제 남은 건 7일 같은 장소에서 열리는 남자싱글 쇼트프로그램이다. 세 번째 올림픽을 맞은 차준환(서울시청)이 남자싱글에 나선다. 한국은 차준환의 성적을 합산해 5위 안에 들어야 팀 이벤트 프리스케이팅에 진출할 수 있다.

밀라노=박구인 기자 captain@kmib.co.kr

