발열 도시락까지 등장…태극전사 위한 급식센터 본격 운영
2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 한국 선수단을 지원하는 급식지원센터가 본격 운영에 돌입했다. 대한체육회는 이번 동계올림픽 기간 총 3곳의 급식지원센터를 운영한다. 급식센터가 동시에 3곳이 운영되는 건 동·하계올림픽 통틀어 처음이다. 체육회는 한식 위주의 맞춤형 식단을 제공해 한국 선수단의 메달 사냥 및 경기력 향상을 지원한다는 계획이다.
체육회는 6일(현지시간) 이탈리아 밀라노·코르티나·리비뇨 3개 지역에서 급식지원센터 운영을 시작했다고 밝혔다. 급식센터는 폐막일까지 총 17일간 운영된다. 체육회는 총 22억원의 예산을 투입해 36명(밀라노 15명, 코르티나 12명, 리비뇨 9명)의 운영 인력을 각 급식센터에 배치했다. 1일 2식의 한식 도시락이 제공된다. 이날 선수단에는 중식과 석식 각 91식씩 총 182식이 제공됐다.
체육회는 따뜻한 도시락을 제공하기 위해 ‘발열 도시락’을 처음으로 도입했다. 동계올림픽의 추운 날씨와 산간 지역의 경기장 환경을 고려했다. 체육회 관계자는 “선수들이 제시간에 식사를 못하는 상황에서도 따뜻한 식사를 제공하기 위한 조치”라고 설명했다.
유승민 체육회장은 밀라노 급식지원센터를 방문해 도시락 제작 과정에 참여하고 전반적인 운영 상황을 점검했다. 유 회장은 “개막과 함께 우리 선수단이 본격적인 레이스에 돌입하게 된 만큼, 선수들을 직접 뒷바라지하는 마음으로 첫 한식 도시락 준비에 참여하게 됐다”며 “우리 선수들이 정성껏 준비한 도시락을 먹고 힘을 내 좋은 경기를 펼치길 바란다”고 말했다.
급식센터는 각 선수촌에서 차로 10분 안팎의 거리에 있다. 차량 각 2대씩을 동원해 도시락 수송 작전이 펼쳐진다. 식사 지원이 늦어질 경우에 대비해 이동거리를 최소화하는데 중점을 뒀다.
김치류, 장류 등은 국내에서 현지로 운송하고, 육류는 부위별 정형 및 안정적 수급이 가능한 현지 정육점을 통해 조달한다. 신선도가 중요한 수산물, 야채, 과일 등은 현지 마트와 도매업체를 통해 수급한다.
