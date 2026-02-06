김혜경 여사, 한복 명예 홍보대사 추대…“세계인 사랑 받도록”

김혜경 여사가 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 참석자들과 셀피 사진을 찍고 있다. 청와대 제공

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 한복 명예 홍보대사로 추대됐다.

김혜경 여사가 6일 서울 중구 정동1928 아트센터에서 열린 2026 설맞이 한복인 신년회에서 참석자들과 행운 명태 소품을 만들고 있다. 청와대통신사진기자단