“안락사만은 안돼” 혹한 속 리트리버의 간절한 악수 [개st하우스]

개st하우스는 위기의 동물이 가족을 만날 때까지 함께하는 유기동물 기획 취재입니다. 사연 속 동물에게 도움을 주고 싶다면 유튜브 ‘개st하우스’를 구독해주세요.

충남 아산의 제보자 송정희(38)씨는 2024년 12월 구조한 4살 리트리버 몽구를 1년 째 임시보호하고 있다. 그는 "영하 10도의 칼바람이 부는 들판에 방치된 몽구를 외면할 수 없어 도움을 주던 것이 구조로 이어졌다"며 사연을 소개했다. 전병준 기자

-리트리버 몽구 구조자 송정희(38)씨

안타까운 사연을 듣게 되었죠.

“안락사는 시킬 수 없어서…” 캠핑장 방치견들의 속사정



캠핑장에서 임시로 계류 중이던 세 리트리버의 모습. 도로 위를 떠돌던 녀석들을 동네 배달원이 발견했고, 캠핑장 주인의 동의를 얻어 임시 보호공간을 마련했다고 한다. 제보자 제공

기껏 구조한 유기동물이 안락사로 생을 마감하지 않도록 나름의 자구책을 마련한 셈입니다.

“제 손 꼭 잡아…가족 찾아주고 싶었어요”



리트리버 몽구는 정희씨 품에서 건강을 회복했고, 지난 1년동안 정희씨와 함께 다양한 유기견 입양행사에 참가해 입양자를 모집했다. 하지만 그런 노력에도 불구하고 아직 가족을 만나지 못했다. 전병준 기자

신사견 몽구의 가족을 모집합니다



4살 리트리버 몽구의 의젓한 일상 모습. 전병준 기자



■ 의젓한 신사견, 리트리버 몽구의 가족을 모집합니다

- 4살 추정 골든 리트리버

- 중성화 수컷, 28㎏

- 사람을 좋아하며 다른 개와도 잘 지냄

- 앉아, 엎드려, 손 등 기초교육 완료. 실외배변을 선호함

- 고관절 건강을 유지하기 위한 체중 관리 중 (24kg까지 감량 중)



■ 입양을 희망하는 분은 아래 인스타그램으로 문의해주세요

➡️임보자 인스타그램: 9reumi._.margeumi



■몽구는 개st하우스에 출연한 171번째 견공입니다(120마리 입양 완료)

-입양자에게는 반려동물 사료 브랜드 로얄캐닌이 동물의 나이, 크기, 생활습관에 맞는 ‘영양 맞춤사료’ 1년치(12포)를 후원합니다.



