미·이란, 8개월 만에 핵협상 재개
최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 활동
미국과 이란이 6일(현지시간) 오만 수도 무스카트에서 이란 핵문제를 논의하는 협상을 재개했다. 지난해 6월 이스라엘과 미국이 잇달아 이란 핵시설을 공습하면서 대화가 중단된지 8개월 만이다.
로이터통신 등에 따르면 양국 대표단은 이날 오전 무스카트에서 회담을 시작했다. 미국 측에서는 스티브 위트코프 백악관 중동특사와 도널드 트럼프 대통령의 맏사위 재러드 쿠슈너가 참석했으며 이란 측에서는 아바스 아라그치 외무장관이 대표로 나섰다. 이란 현지 언론에서는 중동을 담당하는 미군 중부사령관도 회담장에 등장했다는 보도도 나왔다.
메흐르통신 등 이란 매체는 이날 회담이 미국과 이란 대표의 대면 방식이 아니라 오만 관계자를 통한 간접적인 형식으로 열린다고 보도했다. 지난해 양국간 협상도 오만을 중개자로 둔 간접 회담이었다.
미국은 지난해 12월 이후 확산된 이란 내 반정부 시위를 계기로 군사 개입 가능성을 시사하며 이란에 핵협상 재개를 압박해왔다. 이번 회담의 최대 쟁점은 이란의 우라늄 농축 활동이다.
미국은 이란에 우라늄 농축을 완전히 중단하는 이른바 ‘농축 제로’를 요구하고 있으나 이란은 이를 주권 문제로 규정하며 강하게 반발하고 있다. 이란은 중동 내 제3국이 참여하는 방식으로라도 우라늄 농축 활동을 계속해야 한다는 입장이다.
미국은 이뿐만 아니라 이란의 탄도미사일 개발 프로그램 및 주변국의 대리 무장세력 지원 문제 등도 협상 테이블에 올려야 한다는 입장이지만, 이란은 핵프로그램 외 다른 국방·안보 사안은 협상 의제가 될 수 없다고 선을 긋고 있다. 반정부 시위 여파로 이슬람 신정일치 체제의 존립이 위협받는 가운데 대화에 응하기는 했지만, 양보 범위는 제한적이라는 것이다.
애초 이번 회담은 튀르키예 이스탄불에서 열릴 예정이었으나 이란이 회담 직전 장소를 무스카트로 변경할 것을 요구하면서 일정이 조정됐다. 이 과정에서 이란은 중동 주변국 관계자들을 배제한 채 미·이란 간 단독 회담을 가져야 한다고 주장해 협상이 무산될 뻔한 것으로 전해졌다.
아라그치 장관은 회담에 앞서 엑스에 “이란은 지난 한 해에 대한 확고한 기억을 갖고 외교에 임할 것”이라며 “우리의 권리를 확실하게 주장하겠다”고 밝혔다. 그는 또 “동등한 지위, 상호 존중과 이익은 반드시 지켜져야 할 필수 조건”이라며 일방적인 타협은 수용할 수 없다는 점을 강조했다.
