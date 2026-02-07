[단독] 해외서 발견된 ‘AI 사망 이상 징후’, 국내 10대서 다수 포착

이 기사는 ‘AI 대화 후 자살’ 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 ‘동조’ 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다. 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다. 본 기사는 ‘자살예방 보도준칙 4.0’과 ‘정신건강보도 권고기준’을 준수했습니다.

2023년 이후 최근 3년간 전 세계적으로 ‘AI 대화 후 자살’ 논란이 최소 12건이나 불거진 것으로 파악됐다. 생성형 AI와 많은 대화를 나누는 과정에서 우울증이나 망상 등 정신질환이 심해져 자살에 이르게 된 사건들이다. 자살 외에 심각한 피해가 발생한 경우까지 포함하면 관련 사건은 최소 22건으로 늘어난다. 이 가운데 15건이 지난해 집중적으로 발생했다.



아직 국내 자살 사건 가운데 AI 사용 흔적이 공식적으로 확인된 바는 없다. 그러나 국내에서도 ‘위기 신호’는 충분히 감지된다.



국민일보는 해외에서 발생한 AI 관련 사건 22건을 심층 취재했다. 이 가운데 소송이 제기된 16건의 소장을 전부 입수해 사망자(피해자)와 AI 간의 구체적인 ‘위험한 대화’ 내역을 확인했다. 피해자 유족은 물론이고 담당 변호사 또는 관련 단체, 해당 사건을 보도한 외신 기자, 외국 학자 등 관련자 20여명과 이메일 및 화상 인터뷰도 진행했다.



국내에서는 생소하지만 미국에서는 이미 관련 소송이 연달아 제기되며 AI 자살이 사회적 이슈가 됐다. 미국 상원 법사위원회 산하 범죄 및 대테러 소위원회는 지난해 9월 ‘AI 챗봇 피해 조사 청문회’를 열었다. 미국정신의학회는 지난해 10월 ‘AI 정신증’(AI-Induced Psychosis)을 주제로 한 스페셜 리포트를 발간하며 “체계적인 연구와 공식적인 가이드라인 마련이 시급하다”고 촉구했다.



국민일보 이슈탐사팀은 5회에 걸쳐 국내 AI 사용 환경 실태를 집중적으로 보도한다.



이번 탐사기획 시리즈는 본보 홈페이지(kmib.co.kr)를 통해 인터랙티브 기사로도 접할 수 있다. 인터랙티브 기사를 통해 지면에 미처 담지 못한 해외 AI 자살 사건 내용 등이 제공된다. (인터랙티브 페이지 바로가기 : https://kmibissue1.shorthandstories.com)



상담 및 제보 창구를 개설해 피해가 심각한 경우 전문가 또는 관계 기관의 적절한 상담도 연결할 예정이다. (상담·제보 바로가기 : https://naver.me/5XciwMe7)

