장동혁, 제주서 “배신자” 외친 유튜버에 “국수 한 그릇 하자”
“제주도까지 와서 고생하시는데, 나중에 국수 한 그릇하자.”
장동혁 국민의힘 대표는 6일 제주 방문 일정 내내 자신을 따라다니며 도발해왔던 여권 성향의 유튜버들에게 웃으며 말을 건넸다. 이들은 “고기국수”라고 외치면서도 조롱을 멈추지 않았다.
찬바람이 강하게 불던 6일 오전 8시, 제주 서귀포시 표선면 표선사거리에는 국민의힘 제주당협 당원 2명이 ‘쌍특검’(통일교·공천뇌물)을 촉구하는 피켓을 들고 서 있었다. 피켓 시위 현장에 격려차 방문할 예정이었던 국민의힘 지도부보다 먼저 도착한 것은 다름 아닌 유튜버들이었다.
검은 선글라스에 마스크를 착용하고, 모자까지 푹 눌러쓴 중년 남성 2명은 삼각대에 고정한 휴대전화를 들고 피켓 시위 현장을 서성였다. 이들은 시위대를 둘러싸고 “장동혁 배신자” “사이비 독재정당” “잼어게인(이재명 어게인)을 외쳐야 하는데” 등 발언을 이어갔다.
장 대표 등 당 지도부를 태운 버스는 오전 8시25분쯤 시위 현장에 도착했다. 유튜버들은 곧장 “혼저옵서예”라며 “지각하면 어떡하냐”라고 꾸짖는 투로 장 대표를 비난했다. 장 대표는 이들을 힐끗 쳐다보고는 “멀리까지 오셨다”고 말한 뒤, 더 눈길을 주지 않았다.
장 대표는 시위를 하고 있는 당원들의 손을 잡고 “고생이 많다. 특검이 통과될 때까지 힘들지만 열심히 싸워달라”고 당부했다. 한 당원은 “우리가 장 대표를 지키겠다”고 했고, 다른 당원은 “(장 대표가) 단식할 때 눈물이 났다”며 장 대표의 손을 붙잡았다.
유튜버들은 장 대표의 격려 방문 현장을 유튜브를 통해 실시간으로 방송하면서 장 대표를 향해 “(주택) 한 채만 남기고 빨리 팔아라” “형! 집 팔아야 한다니까” 등 목소리를 높였다. 장 대표는 웃으며 “대통령이 팔면 나도 팔겠다”고 답했다.
장 대표가 다음 일정을 위해 도보로 이동하는 와중에도 유튜버들의 도발은 계속됐다. 이들은 장 대표를 뒤따르며 “한동훈은 왜 제명했냐” “지방선거 싹 지고 지도부 총사퇴할 거냐”라고 소리쳤다. 국민의힘이 예고한 당명 개정을 두고는 “내란정당, 부동산의힘, 6채의힘 어떠냐”며 조롱을 이어갔다.
장 대표는 표선사거리에서 약 450m 떨어진 표선해수욕장 인근 사거리에 도착해 다른 당원들과 인사를 나눴다. 장 대표는 이곳까지 따라온 유튜버들을 가리키며 “제주도까지 와서 고생하는데 나중에 국수 한 그릇 하자”고 말을 건넸다. 유튜버들은 “고기국수!”라고 외치면서도 비난을 멈추지 않았다.
양향자 최고위원이 다가가 “왜 여기까지 왔냐”고 묻자, 유튜버들은 “국민의힘이 보수로 건강해지려면 다양한 목소리가 있어야 하니 말하러 온 것”이라고 대답했다. 양 최고위원이 “내가 다양한 목소리를 내고 있지 않느냐”며 “이럴 거면 민주당을 도와라”라고 말하자, 이들은 “나도 국민의힘 책임당원”이라고 맞받았다.
유튜버들은 이후에도 차량을 이용해 장 대표의 일정을 뒤쫓았다. 이들은 ‘제2공항 건설 관련 간담회’ 장소인 성산읍사무소에도 먼저 도착해 장 대표 지지자들과 몸싸움을 벌이기도 했다. 장 대표는 간담회장에 도착해 “제가 가는 곳마다 따라와 괴롭히는 유튜버가 있다”며 “제주에 온 걸 어떻게 알고 오늘도 쫓아와서 (내게) 뭐라고 하더라”라고 너스레를 떨었다.
