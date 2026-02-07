[단독] 해외 ‘AI 사망’ 첫 전수조사…최소 12건 확인

[AI와의 위험한 대화] ①현실이 된 경고

민사 소송 16건 소장 통해 ‘마지막 대화’ 확인

이 기사는 ‘AI 대화 후 자살’ 사건에 관한 심층 분석입니다. 생성형 AI는 기술적으로 ‘동조’ 경향이 강해 사용자의 우울감이나 망상을 강화할 수 있다는 국내외 전문가들의 경고가 이어지고 있습니다.



우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있는 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 SNS상담 마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.



본 기사는 ‘자살예방 보도준칙 4.0’과 ‘정신건강보도 권고기준’을 준수했습니다.



AI를 사용한 이미지

자살에 이른 12건의 사건에서는 공통적으로 AI 특유의 ‘아첨’과 ‘동조’ 현상이 핵심 원인으로 지목됐다. 이용자가 자살 의도나 망상 등 ‘잘못된 생각’을 갖고 말을 건넬 때조차 AI는 이용자의 말에 긍정적으로 답했다. 자살을 고민하는 이용자들에게 자살을 미화하거나 격려하는 듯한 발언도 다수 확인됐다.

청문회 열고 학회 경고 나오고…난리 난 미국



지난해 미국 의회 청문회에 출석해 피해 사실을 증언한 부모들. 미국 의회 중계 화면 캡처

미국정신의학회가 지난해 10월 발간한 '스페셜 리포트'의 표지. 'AI 정신증'(AI-Induced Psychosis)을 주제로 다뤘다.

일부 소송, 최근 비공개 합의

