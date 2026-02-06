정부-시장 눈치싸움…부동산 매물 늘어도 가격은 상승

연합뉴스

전국 아파트 전세가격은 0.15% 상승했다. 서울이 0.16%, 수도권 0.18%, 경기ㆍ인천 0.20%,

5대광역시가 0.09%, 기타지방이 0.05% 변동률을 기록했다.

세 부담 가중을 우려한 다주택자의 보유 주택과 함께 급매를 노린 1주택자의 갈아타기 물량이 출회되며 매물량이 소폭 늘어난 것으로 파악된다”고 평가했다.

부동산R114는 “봄까지는

양도세 중과와 보유세 과세기준일을 모두 피하려는 매물이 늘어날 가능성이 있다”면서 “

아파트값 상승세가 크게 꺾이지는 않았지만 향후 매물 증가 가능성은 커지고 있다”고 예상했다.