고양시, 맞춤형버스 60번 폐선 공백에 대체노선 마련
“경기도 지원 축소로 60번 버스 멈춰”
시비 100% 대체노선·마을버스 신설 추진
경기 고양시가 맞춤형버스 60번 노선 폐선에 따른 시민 불편을 최소화하기 위해 시비 전액을 투입한 대체노선과 마을버스 신설에 나섰다.
고양시는 경기도의 재정지원 축소 방침으로 맞춤형버스 60번 노선이 폐선됨에 따라, 교통 공백이 발생한 지역을 중심으로 새로운 마을버스 노선 신설을 추진하고 대체 교통수단을 마련해 시민 이동권 보호에 총력을 기울이고 있다고 6일 밝혔다.
맞춤형버스 사업은 경기도가 2017년 ‘따복버스’로 도입한 이후 대중교통 취약지역 주민의 이동 편의 증진을 위해 도와 시가 재정을 분담해 운영해 온 사업이다. 재정 분담 비율은 초기 5대 5에서 이후 3대 7까지 조정됐으며, 지원 규모와 기준은 경기도가 결정해 왔다.
해당 사업은 이용 수요가 제한적이고 수익성이 낮아 운송업체의 자체 수익만으로는 운영이 어려워, 노선 유지를 위해서는 재정지원이 필수적이었다. 그러나 경기도가 2026년 운송손실금 지원 규모를 대폭 축소하겠다는 방침을 내시하면서 상황이 급변했다.
이에 따라 운송업체는 적자 확대에 따른 운영 부담을 이유로 운행 의지를 철회하고 면허 포기 의사를 밝혔고, 현실적인 대안 마련이 어려워지면서 맞춤형버스 60번 노선은 지난해 말 부득이하게 폐선됐다.
문제는 해당 노선이 운행되던 지역이 대체 교통수단이 거의 없는 교통 불편지역으로, 노선 폐지 시 주민들의 일상 이동과 생활권 접근에 큰 불편이 우려됐다는 점이다.
고양시는 이를 해소하기 위해 기존 이용 수요와 이동 패턴을 면밀히 분석해 주요 생활권과 교통 거점을 효율적으로 연결하는 대체노선을 설계하고, 이용 편의성을 높인 마을버스 신설을 추진하고 있다.
시 관계자는 “노선 유지를 위해 경기도와 지속적으로 협의하며 다양한 방안을 검토했지만 현실적인 재정 지원이 뒷받침되지 못했다”며 “앞으로도 시민 이동권 보호를 최우선 가치로 삼아 교통 불편 지역 해소에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사