BBC “한국 김, ‘검은 반도체’ 됐다”…글로벌 시장서 열풍
K콘텐츠 확산 속 수요·가격 급증
한국인의 밥상에 빠지지 않는 김이 세계적인 식품으로 부상하고 있다.
영국 BBC는 5일(현지시간) 한국 문화 열풍으로 인해 한국인의 소박한 주식인 김을 찾는 세계 소비자가 늘고 있다며 김의 인기에 주목했다. BBC는 한국이 아시아와 북미, 유럽 등에 김을 공급하는 세계 최대 생산국이자 수출국이라며, 일부에서는 김을 한국의 반도체 산업에 빗대 ‘검은 반도체’로 부르기도 한다고 소개했다.
BBC는 “글로벌 시청자들이 K팝과 K드라마 등 한국 콘텐츠에 몰입하면서 한국 음식 전반에 대한 관심도 커지고 있다”며 K콘텐츠의 문화적 영향력을 김 수요 증가의 배경으로 꼽았다.
실제 수출 실적도 가파르게 늘었다. 한국해양수산개발원(KMI) 자료에 따르면 지난해 한국의 김 수출액은 11억3000만 달러(약 1조6000억원)로 사상 최대치를 기록했다. 미국에서는 슈퍼마켓 체인 트레이더 조 등에서 김밥 상품이 출시 직후 전국적으로 매진되는 현상도 나타났다.
한국을 찾는 외국인 관광객들은 김에 대해 “한국 드라마에 자주 등장하는 대표적인 음식”이라거나 “감자칩처럼 간식으로 먹는다. (감자칩보다) 건강한 대안 같다”고 표현했다고 BBC는 전했다.
수요가 급증하면서 가격도 뛰고 있다. 김은 2024년까지만 해도 장당 약 100원 수준이었으나, 지난달에는 장당 150원을 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 프리미엄 제품은 장당 350원에 달한다.
BBC는 김이 한국에서 오랫동안 ‘저렴한 식재료’로 인식돼 온 만큼, 소폭의 가격 인상에도 소비자 체감 부담이 크다는 한 완도 김 생산업자의 설명도 전했다. 그러면서 한국 정부와 기업들이 국내 소비자들을 달래기 위해 김 상승을 억제하기 위한 조처를 하고 있다고 덧붙였다.
