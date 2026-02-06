BBC “한국 김, ‘검은 반도체’ 됐다”…글로벌 시장서 열풍

K콘텐츠 확산 속 수요·가격 급증



BBC는 “글로벌 시청자들이 K팝과 K드라마 등 한국 콘텐츠에 몰입하면서 한국 음식 전반에 대한 관심도 커지고 있다”며 K콘텐츠의 문화적 영향력을

꼽았다.

지난해 한국의 김 수출액은 11억3000만 달러(약 1조6000억원)로 사상 최대치를 기록했다. 미국에서는

김밥 상품이 출시 직후 전국적으로 매진되는 현상도 나타났다.

김은 2024년까지만 해도 장당 약 100원 수준이었으나, 지난달에는 장당 150원을 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 프리미엄 제품은 장당 350원에 달한다.