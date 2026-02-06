김경일 파주시장 “파주 발전 위한 규제 개선 주장 왜곡돼”
“호남은 민주주의의 본향…본래 의도와 다르게 왜곡”
경기 파주시 지역 개발과 농지 규제 완화 필요성을 설명하는 과정에서 불거진 ‘호남 발언’ 논란과 관련해 김경일 파주시장이 지역 차별 의도는 전혀 없었다며 발언 취지를 직접 해명했다.
김 시장은 6일 배포한 참고자료를 통해 “호남은 대한민국 민주주의의 본향이며, 개인적으로도 평생 존경과 빚진 마음을 가지고 살아왔다”며 최근 제기된 지역 비하 논란에 선을 그었다.
그는 일부 모임에서 한 발언이 본래 의도와 다르게 왜곡돼 유포되고 있다며 사실관계를 바로잡고자 한다고 밝혔다.
이번 논란은 김 시장이 파주 지역에서 추진 중인 대규모 멀티 돔구장 건립 사업과 관련해 절대농지 규제 문제를 설명하는 과정에서 나온 발언이 알려지며 촉발됐다.
파주는 도시지역이지만 그간 안보상의 이유로 수도권정비법과 군사시설보호법 등 중첩된 규제로 오랜 기간 발전에 제약을 받아왔고, 절대농지 역시 이러한 규제 중 하나라는 것이 김 시장의 설명이다.
김 시장은 파주가 성장하는 도시임에도 획일적인 규제로 인해 불이익을 받아온 만큼, 지역 여건에 맞는 유연한 규제 적용이 필요하다는 점을 일관되게 주장해 왔다고 강조했다.
절대농지에 대한 규제 완화 역시 특정 지역을 평가하거나 비교하기 위한 것이 아니라, 파주의 현실적인 발전 전략을 설명하는 과정에서 제기된 정책적 문제의식이라는 설명이다.
김 시장은 “파주 발전을 위한 이러한 주장을 저급한 지역 차별 발언으로 규정하는 것은 사실과 부합하지 않는다”며 “정책 논의의 취지가 왜곡되지 않았으면 한다”고 밝혔다.
한편, 일부 단체와 정치권에서는 김 시장의 발언이 특정 지역을 생산지로만 인식하는 듯한 인상을 준다며 비판을 제기한 바 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사