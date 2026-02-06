김경일 파주시장 “파주 발전 위한 규제 개선 주장 왜곡돼”

“호남은 민주주의의 본향…본래 의도와 다르게 왜곡”

김경일 파주시장. 파주시 제공

파주는 도시지역이지만 그간 안보상의 이유로 수도권정비법과 군사시설보호법 등 중첩된 규제로 오랜 기간 발전에 제약을 받아왔고, 절대농지 역시 이러한 규제 중 하나라는 것이 김 시장의 설명이다.