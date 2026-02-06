시사 전체기사

오늘의 날씨 - 오후 (2026년 02월 06일)

입력:2026-02-06 17:31
2월 6일 금요일, 오후 날씨입니다.

이 시간 현재 일부 지방에 강풍주의보가 내려진 가운데, 기온이 영하권에 머물고 있습니다.

대부분 지방이 구름이 많고, 전남·경북·제주 지방은 흐린 날씨를 보이고 있습니다.

현재 기온은 서울 -4도, 인천 -5도, 수원 -4도, 춘천 -1도, 강릉 2도, 청주 -1도, 대전 -1도, 전주 1도, 광주 1도, 대구 4도, 부산 8도, 제주 3도 입니다.

내일 아침기온은 서울 -12.0도, 인천 -12.0도, 수원 -12.0도, 춘천 -14.0도, 강릉 -5.0도, 청주 -10.0도, 대전 -10.0도, 전주 -9.0도, 광주 -7.0도, 대구 -5.0도, 부산 -1.0도, 제주 1.0도로 예상됩니다.

이상 날씨였습니다.

웨더봇 기자

※ 이 기사는 국민일보가 개발한 기상뉴스 전용 인공지능 로봇 '웨더봇'이 기상청 데이터를 토대로 작성한 것입니다.

