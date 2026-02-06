김영록 “전남광주특별시, 450조원 기업 투자유치 판이 열린다”

지방주도 성장의 결정적 기회

풍부한 재생에너지·산업용수 부지 강조

행정통합 추진사항 설명하는 김영록 전남지사. 연합뉴스

이어 “전남광주는 풍부한 재생에너지와 분산에너지 특구, 안정적인 산업용수, 넓고 저렴한 부지를 갖춘 지역”이라며 “기업의 RE100 수요를 가장 현실적으로 충족할 수 있는 최적의 투자처”라고 설명했다.