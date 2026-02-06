김영록 “전남광주특별시, 450조원 기업 투자유치 판이 열린다”
지방주도 성장의 결정적 기회
풍부한 재생에너지·산업용수 부지 강조
김영록 전남도지사는 6일 “전남광주특별시는 최대 450조원 규모의 기업 투자 유치가 가능하다”며 “전남광주의 풍부한 친환경 전력과 용수, 넓은 산업부지는 기업들의 새로운 성장과 대도약의 무대가 될 것”이라고 밝혔다.
김 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “대기업의 대규모 지방 투자 계획과 전남광주특별시 추진이 결합되면서 산업 유치의 전환점이 마련됐다”며 이같이 말했다.
김 지사는 “최근 삼성·SK·현대차·LG 등 대기업이 발표한 300조원 규모의 지방 투자 계획을 발표했다”며 “이 가운데 최소 150조원 이상을 전남광주특별시 권역으로 유치할 수 있도록 전략적 대응이 필요하다”고 강조했다.
이어 “전남광주는 풍부한 재생에너지와 분산에너지 특구, 안정적인 산업용수, 넓고 저렴한 부지를 갖춘 지역”이라며 “기업의 RE100 수요를 가장 현실적으로 충족할 수 있는 최적의 투자처”라고 설명했다.
권역별 산업 육성 방향도 제시했다. 서부권에는 재생에너지 확대와 조선산업의 스마트팩토리 전환, 항공산업과 반도체팹·화합물 반도체를 전략 산업으로 제시했다. 동부권에는 석유화학·철강과 연계한 로봇산업, 피지컬 AI, 수소환원철과 이차전지 산업을 집중 육성해야 한다고 제안했다.
광주권에는 반도체 패키징 산업과 함께 민간·군 공항 이전 부지를 활용한 첨단 융복합 산업단지, 자율주행차와 문화콘텐츠 산업 육성 구상을 밝혔다.
김 지사는 또 “대규모 기업 투자를 촉진하기 위해 정책금융의 지역별 차등 적용이 필요하다”며 “전남·광주에 투자하는 기업에는 1%대 저리 금융을 제공하는 지방 우대 정책을 적극 검토해야 한다”고 강조했다.
그러면서 “450조원 규모의 투자 유치를 통해 통합특별시에 산업과 일자리가 자리 잡으면 청년들이 고향을 떠나지 않아도 되는 구조를 만들 수 있다”며 “전남·광주 통합은 행정 개편을 넘어 국가 산업 지형을 바꾸는 전략”이라고 덧붙였다.
무안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사