의정부시 ‘아파트 3무 혁신’ 공동주택 현장 첫 적용
HDC현대산업개발과 손잡고 실천 본격화
경기 의정부시가 ‘아파트 3무(無) 혁신 10대 프로젝트’를 대형 건설사 공동주택 현장에 처음 적용하며 지역 상생형 주거 정책 실행에 속도를 내고 있다.
의정부시는 6일 HDC현대산업개발㈜과 ‘지역경제 활성화 및 동반 성장을 위한 공동주택 건설 상생협력 업무협약’을 체결하고, 공동주택 건설 과정에서 지역 경제와 연계한 협력 체계를 구축하기로 했다.
이번 협약은 시가 추진 중인 ‘하자 제로·불신 제로·불편 제로’를 목표로 한 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’를 실제 사업 현장에 적용하는 첫 사례다.
협약 대상 사업은 의정부동 일원에 조성되는 주상복합 단지로, 대지면적 9127㎡에 지하 2층~지상 47층, 3개 동 규모로 건설된다. 공동주택 400세대와 오피스텔 156호가 들어서며, 입주는 2029년 연말을 목표로 하고 있다.
이번 협약을 통해 시와 HDC현대산업개발은 지역 건설업체의 하도급 참여를 확대하고, 지역 인력과 장비, 자재를 우선 활용하는 등 지역 경제의 선순환 구조 마련에 협력하기로 했다. 이는 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’ 가운데 지역 건설업체 경쟁력 강화를 현장에서 구체화하는 조치다.
특히 협약식에는 HDC현대산업개발 본사 임원과 현장 시공소장이 함께 참석해, 본사 차원의 정책 지원과 현장 실행을 동시에 관리하는 원스톱 체계를 구축했다. 시는 이를 통해 부실시공 방지와 품질 관리 강화를 중심으로 한 아파트 혁신 정책을 공사 전반에 반영할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
HDC현대산업개발 관계자는 “의정부시의 공동주택 정책 방향에 맞춰 지역사회와 상생하는 건설 현장을 조성하고, 계획에 따라 사업을 차질 없이 추진하겠다”고 밝혔다.
시 관계자는 “이번 협약은 3무 정책을 선언에 그치지 않고 실제 현장에서 구현하기 위한 첫 협력 사례”라며 “본사와 현장이 함께 참여한 만큼 혁신 과제가 안정적으로 이행되도록 지속적으로 관리해 나가겠다”고 말했다.
한편, 의정부시는 올해부터 ‘아파트 3무 혁신 10대 프로젝트’를 통해 공동주택 품질 점검과 관리 체계 정비, 입주 과정 소통 강화를 추진하고 있으며, 앞으로도 관내 대형 공동주택 건설 사업을 중심으로 상생협력을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
