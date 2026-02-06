태광산업 울산공장서 유해화학물질 누출… 30대 직원 숨져
누출 경보 확인하러 갔다가 사고
경찰·노동당국, 중대재해 수사 착수
안전수칙 준수 여부 조사 중
태광산업 울산공장에서 유해화학물질이 누출되는 사고가 발생해 이를 확인하던 30대 직원이 숨졌다.
6일 울산경찰청과 울산소방본부 등에 따르면 이날 새벽 울산 남구 선암동에 있는 태광산업 합성섬유공장에서 배관 내 화학물질 누출 경보가 울렸다. 30대 관리직 직원 A씨는 경보 원인을 확인하기 위해 현장에 접근했다가 사고를 당한 것으로 파악됐다.
누출된 물질은 클로로폼으로, 평소에는 액체 상태지만 휘발성이 매우 강한 화학물질이다. 경찰은 A씨가 현장 인근에 접근하는 과정에서 클로로폼을 흡입한 것으로 보고 있다. 클로로폼은 마취제 원료로 알려졌지만, 섬유 공정에도 사용되며, 흡입 시 사망에 이를 수 있는 강한 독성을 지닌 물질이다.
A씨는 심정지 상태로 병원에 옮겨져 치료받았으나 이날 오전 숨졌다.
소방 당국은 장비 12대와 인력 31명을 투입해 배관 밸브를 차단하는 등 긴급 안전 조치를 완료했다. 현재 사고 현장에서 클로로폼은 검출되지 않고 있는 것으로 전해졌다.
이번 사고는 클로로폼을 처리하는 설비의 냉각수 펌프에 이상이 생기면서 발생한 것으로 알려졌다. 사고 당시 현장 주변에 다른 작업자는 없었던 것으로 파악됐다.
경찰은 A씨가 적절한 보호장구를 착용하지 않은 채 현장에 접근했을 가능성이 있다고 보고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다. 회사 측의 안전수칙 준수 여부도 조사 대상에 포함됐다.
노동 당국은 현장에 감독관을 파견해 작업 중지 범위를 검토하는 한편, 중대재해처벌법과 산업안전보건법 위반 여부에 대한 조사에 착수했다.
윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사