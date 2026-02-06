LG에너지솔루션, 스텔란티스 합작법인 자회사 전환… “ESS 생산거점 늘린다”
LG에너지솔루션이 글로벌 완성차업체 스텔란티스와 세운 캐나다 합작법인 ‘넥스트스타에너지’를 100% 자회사로 전환한다. 북미 시장의 변화에 선제적으로 대응하고, 에너지저장장치(ESS) 생산 거점을 늘리기 위해서다.
LG에너지솔루션은 넥스트스타에너지의 스텔란티스 보유 지분 49%를 100달러(약 14만6900원)에 인수한다고 6일 밝혔다. 넥스트스타는 2022년 LG엔솔이 약 2조2000억원(지분 51%), 스텔란티스가 약 1조4200억원(49%)을 투자해 설립했다.
이번 지분 인수는 ESS 시장 선점을 위해 추가 생산 기지가 필요한 LG에너지솔루션과 전기차 시장 변화에 따라 자산 효율화가 필요한 스텔란티스의 이해관계가 맞아떨어진 결과다. LG에너지솔루션은 지난해 11월 말부터 ESS용 배터리 생산을 시작한 넥스트스타에너지를 북미 ESS 시장 공략을 위한 거점으로 활용할 계획이다. 특히 캐나다 정부로부터 투자 보조금 및 미국 첨단제조생산세액공제(AMPC)에 준하는 생산 보조금을 단독으로 받을 수 있어 경쟁력 확보와 수익성 개선에도 유리하다는 평가다.
LG에너지솔루션은 이번 지분 인수로 미시간 홀랜드 공장, 미시간 랜싱 공장에 이어 북미에서만 3곳의 ESS 생산 거점을 확보하게 됐다. 회사는 올해 말 기준 ESS 생산 능력을 2배 가까이 확대해 글로벌 기준 60기가와트시(GWh) 이상으로 확대한다는 계획이다.
지분 인수 후에도 양사의 협력관계는 유지된다. 스텔란티스는 지분 매각 이후에도 캐나다 공장으로부터 기존에 계획된 전기차 배터리를 지속 공급받을 것이라고 밝혔다. 안토니오 필로사 스텔란티스 최고경영자는 “LG에너지솔루션이 캐나다 윈저 공장의 생산 능력을 최대한 활용할 수 있게 함으로써 장기적 경쟁력을 강화하는 동시에 전기차 배터리 공급 안정성도 확보하게 됐다”며 “이는 고객과 캐나다 사업, 글로벌 전동화 전략을 모두 뒷받침하는 전략적 선택”이라고 밝혔다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사