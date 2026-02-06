BNK금융그룹, 순이익 8150억원… 전년 대비 11.9% 증가
비이자이익 확대·대손비용 감소
비은행 순이익 433억원 증가
배당성향 28.1%·주당 735원
BNK금융그룹이 비이자 부문 수익 확대와 대손비용 감소에 힘입어 지난해 실적 개선을 이뤘다.
BNK금융그룹은 6일 실적 공시를 통해 2025년 그룹 연결 당기순이익(지배기업 지분 기준)이 8150억원을 기록했다고 밝혔다. 이는 전년 대비 865억원(11.9%) 증가한 수치다.
은행 부문 당기순이익은 7321억원으로 전년 대비 113억원 증가했다. 이 가운데 부산은행은 287억원 증가한 반면, 경남은행은 174억원 감소하며 은행 간 실적 흐름은 엇갈렸다.
비은행 부문은 실적 개선 폭이 더 컸다. 비은행 부문 순이익은 1881억원으로 전년 대비 433억원 증가했다. 계열사별로는 캐피탈(163억원), 투자증권(108억원), 저축은행(32억원), 자산운용(155억원) 등이 고르게 실적을 끌어올렸다.
자산건전성 지표는 개선 흐름을 이어갔다. 그룹 고정이하여신비율은 1.42%로 전분기 대비 4bp 개선됐고, 연체율은 1.14%로 20bp 낮아졌다. 다만 그룹은 국내외 경기 불확실성이 지속되고 있는 만큼, 향후에도 보수적인 건전성 관리가 필요하다고 밝혔다.
자본 적정성 역시 안정적인 수준을 유지했다. 보통주자본비율(CET1)은 12.34%로 전년 대비 6bp 상승했다. 이는 이익 실현과 함께 위험가중자산(RWA)을 적극 관리한 결과다. 그룹은 향후 자본비율의 점진적 개선을 통해 신용리스크 확대에 대비하고, 주주환원 여력을 높인다는 방침이다.
이날 이사회에서는 배당 성향 28.1%, 주당 735원(분기배당 360원·결산배당 375원)의 현금배당도 결의했다.
강종훈 BNK금융그룹 CFO는 “주요 재무지표 개선으로 기업가치 제고 로드맵 이행이 본격화하고 있다”며 “저평가 국면에서는 자사주 매입·소각을 지속하고, 현금배당 비중을 안정적으로 확대해 주주가치 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.
