시사 전체기사

홍콩 민주화 지지 언론사 사주 내주 선고…최대 종신형 위기

입력:2026-02-06 16:47
공유하기
글자 크기 조정
홍콩 국가보안법 위반 혐의로 구속기소된 빈과일보 사주 지미 라이. AP연합뉴스

홍콩 국가보안법 위반 혐의로 유죄 판결을 받은 반중 언론인 지미 라이(78)에 대한 선고 공판이 다음 주 열린다.

홍콩의 대표적 반중 매체 ‘빈과일보’ 창업주인 그에게 중형이 선고될지 관심이 쏠린다.

6일 홍콩 사법기관에 따르면 웨스트카오룽(서구룡) 법원은 오는 9일 오전 10시(현지시간) 지미 라이 사건에 대한 선고 공판을 연다. 재판부는 약 1시간 동안 선고 절차를 진행할 예정이다.

지미 라이는 지난해 12월 외국 세력과의 공모, 선동적 자료 출판 등 3개 혐의에 대해 모두 유죄 판결을 받았다. 홍콩 국가보안법에 따르면 해당 혐의는 최소 징역 10년에서 최대 종신형까지 선고될 수 있다.

앞서 지미 라이는 외국 세력과 결탁하고 선동적인 간행물을 발행해 국가 안보를 위협했다는 혐의 등으로 2020년 12월 구속기소 됐다.

중국 정부는 2019년 홍콩에서 발생한 대규모 반정부 시위를 계기로 사회 통제를 강화하기 위해 2020년 6월 홍콩 국가보안법을 제정해 시행했다. 이 법은 국가 분열, 정권 전복, 테러 활동, 외국 세력과의 결탁 등 4개 범죄 행위에 대해 최고 무기징역형에 처할 수 있도록 규정하고 있다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
한명오 기자
산업2부
한명오 기자
1096
쉽게, 바르게 쓰겠습니다 국민일보 한명오기자입니다
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
제주 카지노서 난동 부린 중국인 3명 징역형 집행유예
홍콩 민주화 지지 언론사 사주 내주 선고…최대 종신형 위기
금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치
‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락
尹 내란재판 지귀연 판사 북부지법으로…1심 선고 후 이동
로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시
“보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결
“검찰 공소권 남용”… ‘50억 퇴직금’ 곽상도 1심 공소기각
국민일보 신문구독