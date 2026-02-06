원주 아파트서 세 모녀에 흉기 휘두른 10대 구속
강원 원주의 한 아파트에서 세 모녀를 살해하려 한 10대가 구속됐다.
6일 강원 원주경찰서에 따르면 춘천지법 원주지원 영장전담판사(황해철 판사)는 살인미수 혐의로 구속영장이 청구된 A(16)군에 대해 “증거 인멸과 도주할 우려가 있다”며 영장을 발부했다.
A군은 전날 오전 9시12분쯤 원주시 단구동의 한 아파트에서 같은 학교에 다니는 10대 B양과 B양의 모친, 동생에게 미리 준비한 흉기를 휘두른 혐의를 받는다.
이웃집 신고를 받고 출동한 경찰은 A군을 아파트 인근에서 체포했다.
피해자들은 목과 팔, 손목 등을 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 현재 B양의 모친은 위독한 상태인 것으로 전해졌다.
경찰 조사 결과 A군은 전날 B양이 함께 다니던 학원에서 자신에게 창피를 주고 무시했다는 이유로 범행에 이르게 됐다고 진술한 것으로 전해졌다.
A군은 자택에서 흉기를 미리 구비한 뒤 아파트 공동현관문 비밀번호를 누르고 들어가 피해자의 자택에서 기다렸다가 범행한 것으로 파악됐다.
원주=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
