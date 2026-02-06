시사 전체기사

제주 카지노서 난동 부린 중국인 3명 징역형 집행유예

입력:2026-02-06 16:41
수정:2026-02-06 16:45
공유하기
글자 크기 조정
제주지방법원 전경

제주지역 외국인 전용 카지노에서 집단 난동을 부린 중국인 3명에게 징역형의 집행유예가 선고됐다.

제주지법 형사2단독(재판장 배구민)은 6일 폭력행위 등 처벌에 관한 법률 위반(공동폭행) 혐의로 기소된 중국인 A씨(50대)와 B씨·C씨(30대) 등 3명에게 각각 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고했다.

이들은 지난해 9월 24일 오후 5시28분쯤 제주시 노형동의 한 호텔 카지노에서 게임을 하던 중, 다른 테이블에서 바카라 게임을 하던 중국인들이 카드가 잘못 나왔다며 항의하는 모습을 보고 게임 조작을 의심하며 소란을 선동한 혐의를 받는다.

A씨의 선동으로 카지노 내 중국인 손님 약 50명이 몰려들어 20여분간 항의가 이어졌고, 이 과정에서 카지노 보안요원들과 몸싸움이 벌어지는 등 현장 분위기가 험악해졌다. A씨는 제지하던 보안요원을 폭행했고, B씨와 C씨도 다른 보안요원을 폭행한 것으로 조사됐다.

이들 피고인은 재판 과정에서 혐의를 모두 인정했다.

배 부장판사는 “피해자가 처벌을 원하지 않는 점과 피고인들이 국내에서 형사처벌 전력이 없는 점, 검사가 집행유예를 구형한 점 등을 종합적으로 고려했다”고 양형 이유를 밝혔다.

제주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
로또, 평일엔 모바일로도 산다… 9일 정오부터 개시
“보이스피싱 요즘 뜸해졌지요?” 李 대통령이 밝힌 비결
“검찰 공소권 남용”… ‘50억 퇴직금’ 곽상도 1심 공소기각
‘김치냉장고 시신 유기’ 40대, 징역 30년 불복 항소
금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치
‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락
尹 내란재판 지귀연 판사 북부지법으로…1심 선고 후 이동
원주 아파트서 세 모녀에 흉기 휘두른 10대 구속
국민일보 신문구독