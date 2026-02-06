美 유명 앵커 모친 납치 사건에 트럼프도 “무사귀환 기도”
미국 NBC 방송 간판 프로그램 ‘투데이’의 앵커 서배너 거스리의 80대 노모가 자택에서 납치된 것으로 추정되는 사건이 발생해 미 전역이 충격에 빠졌다.
현장에서는 피해자의 혈흔이 발견됐고, 범인들은 언론사에 거액의 몸값을 요구하는 편지를 보낸 것으로 확인됐다.
5일(현지시간) AP통신과 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 서배너 거스리의 어머니 낸시 거스리(84)는 지난달 31일 밤 애리조나주 투손 자택에서 실종됐다. 낸시 씨는 실종 당일 딸 부부와 저녁 식사를 마친 뒤 귀가했으나, 다음 날 교회에 나타나지 않으면서 실종 사실이 알려졌다.
수사 당국은 지난 1일 새벽 1시47분쯤 자택 현관 카메라가 작동을 멈췄고, 30분 뒤쯤 CCTV 소프트웨어가 사람의 움직임을 포착했으나 영상이 남아있지 않았다. 15분 뒤에는 인공심박동기 휴대전화 신호가 끊긴 점, 평소 지병으로 거동이 불편했던 낸시 씨의 상태 등을 종합해 납치 가능성에 무게를 두고 있다.
크리스 나노스 피마 카운티 보안관은 기자회견에서 자택 현관에서 발견된 혈흔이 DNA 검사 결과 낸시 씨의 것으로 확인됐다고 밝혔다.
나노스 보안관은 낸시 씨의 생존 증거는 아직 확보하지 못했다면서도 “현재 낸시가 아직 살아있다고 믿는다”며 “그녀가 집으로 돌아오길 바란다”고 말했다.
현지 언론들은 납치범들이 최소 3개 언론사에 수백만 달러 규모의 암호화폐를 요구하는 편지가 보냈다고 보도했다.
투손 소재 지역방송 KOLD-TV 뉴스룸에 지난 2일 이메일로 발송된 편지의 한쪽에는 요구 금액과 기한이 명시돼 있었다. 헤이스 얀케 연방수사국(FBI) 특별수사관은 1차 몸값 지불 시한이 이날 오후 5시였으며, 2차 시한은 오는 9일이라고 설명했다.
가족들은 애타는 심정을 토로했다. 서배너 거스리와 형제자매는 전날 영상 메시지를 통해 납치범들에게 “대화할 준비가 됐다”고 눈물로 호소했다.
사건이 알려지자 도널드 트럼프 대통령도 직접 지원을 지시했다. 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 “우리는 그녀의 어머니가 집에 안전히 돌아오도록 모든 자원을 배치하고 있다”고 강조했다. 이어 “우리 국민의 기도가 그녀의 가족과 함께한다. 신께서 낸시를 축복하시고 보호해 주시길!”이라고 덧붙였다.
현재 FBI는 사건 해결에 결정적 제보를 하는 사람에게 5만 달러(약 7345만원)의 사례금을 내걸고 수사를 확대하고 있다.
