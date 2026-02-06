‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락
코스피가 6일 장중 4800선까지 급락했다가 개인 투자자의 매수세가 이어지며 가까스로 5000선을 회복한 채 거래를 마감했다.
이날 코스피는 전일 대비 74.43 포인트(1.44%) 내린 5089.14에 장을 마쳤다. 유가증권시장에선 외국인이 3조3226억원어치를 팔아치웠지만 개인과 기관이 각각 2조1747억원, 9597억원어치를 사들여 지수를 방어했다.
출발부터 힘겨웠다. 전일보다 150.42 포인트(2.91%) 내린 5013.15에 개장한 지수는 한때 4899.30까지 밀렸다. 오전 9시 6분에는 코스피 선물 가격이 전날 종가보다 5% 넘게 급락하면서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.
이번 급락의 직접적인 촉매는 간밤 뉴욕증시 급락이었다. 알파벳이 올해 AI 관련 자본지출이 지난해의 두 배에 가까울 수 있다는 전망을 제시하면서 AI 투자 대비 수익성 논란이 확산됐고, 미국 노동시장 둔화 신호까지 겹치며 위험회피 심리가 급격히 강화됐다.
시가총액 상위 종목 10개 모두 약세를 보였다. 삼성전자(-0.44%), SK하이닉스(-0.36%), 현대차(-4.30%), LG에너지솔루션(-2.53%), 삼성바이오로직스(-1.88%), SK스퀘어(-3.75%), 한화에어로스페이스(-3.75%), 기아(-2.75%), 두산에너빌리티(-1.77%), HD현대중공업(-2.0%) 등 모두 하락했다.
이재원 신한투자증권 연구원은 “코스피는 장초반 투매가 확대되며 하락했으나 반도체 업종 저가매수세가 유입되며 V자 반등했다”고 평가했다. 이어 “미국 빅테크가 전반적으로 호실적을 냈지만 설비 투자 전망이 예상치를 웃돌면서 향후 수익성 둔화 우려가 부각돼 주가가 하락했다”며 “한국 기업 펀더멘털에 문제가 생긴 것은 아니며, 빅테크의 투자 확대는 한국 반도체 업종에는 오히려 우호적”이라고 덧붙였다.
이날 가상자산 시장도 크게 흔들렸다. 비트코인은 심리적 지지선이던 7만달러 아래로 떨어지며 한때 6만달러까지 하락했고, 하루 만에 10% 넘는 급락세를 기록했다. 이는 2024년 9월 이후 최저 수준으로 지난해 고점 대비 절반 수준까지 후퇴한 상태다.
최근 한 달간 비트코인 ETF에서 약 20억달러가 유출되고 레버리지 투자자들의 강제 청산이 발생하면서 하락 압력이 확대된 것으로 분석된다. 시장에서는 옵션 거래가 6만달러와 2만달러 구간에 집중되며 추가 하락 가능성까지 대비하는 움직임도 나타났다.
같은 날 코스닥 지수는 전날(1108.41) 대비 27.64 포인트(-2.49%) 내린 1080.77로 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 0.5원 내린 1469.5원에 마감했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
