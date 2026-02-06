‘개미’가 지킨 코스피 5000…장중 4800선까지 흔들, 비트코인은 6만 달러 급락

6일 서울 중구 하나은행 본점에서 직원들이 증시와 환율을 모니터하고 있다. 이날 코스피는 개장 직후 급락했으나 지수를 회복해 종가기준 74.43 포인트(1.44%) 내린 5089.14로 장을 마쳤다. 연합뉴스

오전 9시 6분에는 코스피 선물 가격이 전날 종가보다 5% 넘게 급락하면서 프로그램 매도호가 일시 효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다.