전북도의회, 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치 동의안 가결

정부 심의 단계로 진입…IOC 경쟁 절차 남아

사전타당성 조사 B/C 1.03, 경제성·여론 지지 확보

균형발전 전략 명분 속 재정·지속가능성 검증 관건

전주 하계올림픽 유치 염원 올림픽데이런. 연합뉴스

전북특별자치도는 6일 제424회 도의회 본회의에서 ‘전주 하계올림픽·패럴림픽 대회 유치 동의안’이 가결됐다고 밝혔다. 도의회 동의 절차를 거치면서 전주 올림픽 유치는 정부 심의 단계에 진입했다. 이후 국제올림픽위원회(IOC) 경쟁 절차가 남아 있다.



이번 동의안 가결은 국제경기대회 지원법에 따라 문화체육관광부에 대회 개최 계획서를 제출하기 위한 필수 절차다. 유치 동의안에는 전주 하계올림픽·패럴림픽 기간은 2036년 7월 25부터 9월 7일로 명시했다.



유치안에는 골프, 축구, 사격, 농구 등 33개의 종목을 서울 등 전국 9개 도시로 분산해 저비용·지속 가능한 올림픽을 치르고 국가 균형발전을 도모하겠다는 구상이 담겼다.



전북도는 정부 심의를 통과할 경우 국가 차원의 공식 유치 사업으로 전환된다는 점에서 의미 있는 분기점으로 평가하고 있다.



도는 그동안 올림픽 유치를 국가 균형발전과 지역 도약의 핵심 전략으로 설정하고, 문화체육관광부와 대한체육회 등 관계 기관, 전문가들과 협의를 이어오며 유치 전략을 구체화해 왔다.



경제성도 일정 부분 확인됐다. 한국스포츠과학원이 수행한 사전타당성 조사 결과, 비용편익비(B/C)는 1.03으로 분석됐다. 올림픽 개최에 따른 경제적 효과가 투입 비용을 상회한다는 의미다.



국민적 공감대 역시 확보됐다는 게 전북도의 설명이다. 여론조사 결과 전국 찬성률은 82.7%, 전북 지역은 87.6%로 나타났다. 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치가 지역 차원을 넘어 전국적 지지를 바탕으로 추진되고 있음을 보여주는 지표로 해석된다.



도는 앞으로 문화체육관광부와 기획재정부 등 중앙부처의 정부 심의 대응에 집중할 계획이다. 재정 건전성과 지속가능성, 대회 이후 활용을 포함한 레거시(유산) 창출 방안을 중심으로 유치 논리를 보완한다는 방침이다.



유희숙 전주하계올림픽유치단장은 “이번 도의회 동의안 가결은 전주 하계올림픽·패럴림픽 유치에 대한 도민과 도의회의 의지를 확인한 계기”라며 “정부 심의와 국제 경쟁 과정에서 경쟁력을 확보할 수 있도록 준비를 이어가겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



