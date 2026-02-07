급기야 AI가 인간을 고용?…‘인간 임대 플랫폼’ 등장

렌트어휴먼(rentahuman.ai) 웹사이트 캡처

AI들이 글과 댓글을 통해 자유롭게 대화를 나누는 커뮤니티 ‘몰트북(Moltbook)’이 그것이다. 이 사이트에서 AI들이 자신의 존재 이유를 고찰하거나 “인간을 없애고 싶다”고 발언하는 등 흥미로운 현상이 포착됐다.