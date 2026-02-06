해양경찰청, 설 명절 맞아 취약계층에 위문품 전달
해양경찰청이 설 명절을 앞두고 인천 연수구 지역 취약계층을 위한 위문품 전달에 나섰다.
해양경찰청은 지난 5일 인천 연수구 청학동 행정복지센터를 방문해 기초생활수급자와 장애인, 독거노인 등 소외된 이웃에게 전달할 위문품을 전달했다.
이번에 전달된 위문품은 청학동에 거주하는 취약계층 주민들에게 행정복지센터를 통해 순차적으로 전달될 예정이다. 해양경찰청은 설 명절을 맞아 지역사회 이웃들에게 따뜻한 정을 전하고자 이번 나눔 행사를 마련했다.
해양경찰청은 매년 사회복지시설과 소외된 이웃을 대상으로 전 직원이 자발적으로 참여한 성금으로 위문품을 마련해 전달하는 등 나눔 문화 확산에 동참해 오고 있다.
장인식 해양경찰청장 직무대행은 “설 명절을 앞두고 우리 사회의 소외된 이웃에게 작은 온정이나마 전하고자 위문품을 준비했다”며 “앞으로도 따뜻한 나눔 문화가 확산될 수 있도록 지속적인 나눔 활동을 실천해 나가겠다”고 말했다.
