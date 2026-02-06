금목걸이 노리고 지인 살해·시신 훼손…40대 인도인 송치
경기 남양주시에서 금목걸이를 노리고 같은 국적 지인을 살해한 뒤 시신까지 훼손한 혐의를 받는 40대 인도 국적 남성이 검찰에 넘겨졌다.
남양주북부경찰서는 6일 강도살인과 시체손괴 혐의로 인도 국적의 40대 A씨를 구속 송치했다고 밝혔다.
A씨는 지난달 29일 남양주시 진접읍의 한 다세대주택에서 지인인 같은 국적의 40대 B씨를 흉기로 찔러 살해한 혐의를 받고 있다.
B씨는 사건 다음 날 출근하지 않자 이를 이상하게 여긴 직장 동료가 자택을 찾아갔다가 숨진 채 발견됐다. 발견 당시 B씨의 머리와 목 부위에는 상처가 있었고, 시신 위에는 전기매트가 덮여 있었으며 일부 신체에서는 그을린 흔적도 확인된 것으로 조사됐다.
경찰은 타살 가능성에 무게를 두고 수사에 착수해 피해자 주거지를 다녀간 기록 등을 토대로 A씨를 유력한 용의자로 특정해 사건 당일 검거했다.
A씨는 처음에는 범행을 부인했으나, 경찰이 피해자의 20돈짜리 금목걸이 등 금품을 훔친 정황을 제시하며 추궁하자 결국 범행을 자백한 것으로 알려졌다.
다만 A씨는 살인 혐의는 인정하면서도 금품을 훔칠 목적은 아니었다는 취지로 진술했으며, 시체손괴 혐의에 대해서도 부인한 것으로 전해졌다.
경찰은 A씨의 휴대전화 문자메시지와 범행 전후 정황 등을 종합해 금품을 노린 범행으로 판단하고, 기존 살인 혐의를 강도살인으로 변경했다. 또 가스 불 등을 이용해 증거를 없애려 한 정황이 확인돼 시체손괴 혐의도 추가 적용했다.
경찰 관계자는 “확보한 증거와 진술을 종합하면 금품을 목적으로 한 계획적 범행으로 판단된다”며 “범행 이후 시신을 훼손해 증거를 인멸하려 한 정황도 확인됐다”고 말했다.
남양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
