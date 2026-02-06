금값 폭등에 올림픽 금메달 ‘역대 최고가’…“파리 이후 두 배 올랐다”
금과 은 가격 급등 여파로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 메달이 역대 가장 ‘비싼’ 메달이 될 전망이다.
CNN은 5일(현지시간) 보도를 통해 이번 동계올림픽 금메달의 금속 원가가 약 2300달러(약 338만원), 은메달은 약 1400달러(약 205만원)에 이를 것으로 추산했다. 2024 파리올림픽 당시 금메달(약 1200달러)과 은메달(약 500달러)보다 각각 두 배, 세 배 가까이 오른 수치다.
이 같은 상승은 국제 귀금속 가격 급등의 영향이다. 금융 데이터 제공업체 팩트셋에 따르면 2024년 7월 파리올림픽 이후 금과 은의 현물 가격은 각각 107%, 200% 가량 급등했다. 주요 중앙은행들의 보유외환 확대와 지정학적 불안 속 안전자산 선호가 커진 것이 배경으로 꼽힌다.
이탈리아 국립 조폐국(IPZS)이 재활용 금속을 사용해 제작하는 이번 대회 메달은 전통적인 올림픽 메달 제작 방식을 따른다. 금메달은 506g 중 순금은 약 6g, 나머지는 대부분 은으로 구성된다. 은메달은 92.5% 이상이 순은이며, 동메달은 전량 구리로 만들어져 원가는 약 5.6달러에 불과하다.
환경과 지속가능성 또한 이번 대회 메달의 중요한 키워드다. 이번 대회 메달은 올림픽 역사상 처음으로 금속 폐기물에서 회수한 재활용 금속을 사용해 제작했으며, 주조 과정은 100% 재생에너지로 작동하는 유도 가열로에서 이뤄졌다. 메달 제작 과정 전반에 환경 비용을 줄이려는 올림픽의 방향성이 담겼다.
전문가들은 향후 올림픽 메달 원가는 더 높아질 수 있다고 분석한다. 덴마크 삭소 뱅크의 올레 한센 전략가는 “2028년 LA 하계올림픽에선 이번보다 더 비싼 메달이 나올 수 있다”고 말했다. 다만 메달의 가치는 단순 금속 원가로만 평가되지는 않는다. CNN은 “1912년 스톡홀름 올림픽 금메달이 2015년 경매에서 2만6000달러에 낙찰된 사례도 있다”며 “대부분의 메달은 판매되지 않는다”고 덧붙였다.
한편 올림픽 메달은 처음부터 지금과 같은 형태는 아니었다. 1896년 아테네 올림픽에서는 1위 선수에게 금메달이 아닌 은메달이 수여됐다. 1900년 파리 올림픽에서 금·은·동메달 체계가 도입됐지만 당시 메달은 사각형이었다. 현재와 같은 둥근 형태의 금메달은 1904년 세인트루이스 올림픽에서 처음 등장했으며, 순금 메달은 1912년 스톡홀름 올림픽을 끝으로 은 위에 금을 입히는 도금 방식으로 바뀌었다.
최근 순금 메달 부활 논의도 있었지만, 금과 은 가격 급등으로 인해 현실적으로는 어려운 상황이다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
