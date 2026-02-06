시사 전체기사

HD현대일렉트릭, 영업이익 9953억원… 전년比 48.8%↑

입력:2026-02-06 16:04
HD현대일렉트릭이 1조원에 육박하는 영업이익을 기록했다.

HD현대일렉트릭은 2025년 매출 4조795억원, 영업이익 9953억 원을 기록했다고 6일 공시했다. 이는 전년 대비 각각 22.8%, 48.8% 증가한 수치다. 이로써 HD일렉트릭은 2021년부터 5년 연속 매출, 영업이익이 모두 성장세를 이어갔다.

사업별로 보면 해외시장을 중심으로 한 전력기기 매출이 29.7% 성장하며 실적 확대를 견인했다. 인공지능(AI) 산업 확대, 데이터센터 등 고전력 인프라 투자 증가에 힘입어 주력 시장인 북미 시장의 실적이 확대된 것으로 나타났다. 유럽 시장 매출은 전년 대비 38.3% 증가해 전체 매출에서 10% 이상의 비중을 차지했다.

연간 수주 금액은 42억 7400만 달러로 집계됐다. 지난해 연간 목표인 38억2200만 달러를 크게 웃도는 수치다. 수주 잔고는 전년 대비 21.5% 증가한 67억 3100만 달러(약 9조8900억원)에 이른다.

HD현대일렉트릭은 2026년 경영 목표로 연간 수주 42억2200만 달러, 매출 4조3500억원을 제시했다. 65kV 초고압변압기 등 고부가 프로젝트 중심의 선별 수주 전략을 통해 수익성을 높이고, 친환경·고효율 제품 라인업을 강화해 유럽 등 글로벌 시장 점유율 확대에 나선다는 계획이다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “글로벌 전력 인프라 투자 증가로 3년 이상의 수주 잔고를 이미 확보한 상황”이라며 “환율 및 원자재 가격 등 대외 변수에 대비해 무리한 수주 확대보다는 우수 고객사와의 생산일정 예약 등을 통해 파트너십을 강화하고, 수익성 중심의 선별 수주 전략을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

허경구 기자 nine@kmib.co.kr

