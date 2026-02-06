北 인도지원, 숨통 트인다… ‘제재 면제’ 재개될 듯
민간단체 “지난해부터 UN 설득”
尹정부 땐 관련 사업 지원 철회
유엔 안전보장이사회 대북제재위원회가 지난해 상반기부터 보류하던 대북 인도적 지원 사업 관련 제재 면제를 재개할 것으로 알려졌다. 우리 민간단체와 지자체가 지난해부터 국제회의 등을 통해 면제 연장을 설득했던 영향이 큰 것으로 보인다. 정부는 이번 기회에 북한이 대화로 나올 수 있기를 기대한다고 밝혔다.
6일 외교부 등에 따르면 유엔 대북제재를 담당하는 안전보장이사회 북한제재위원회는 이사국 간 만장일치로 대북 인도적 지원 사업에 관해서 제재 면제를 부여하는 것으로 전해졌다. 대북 인도적 지원 사업은 제재 품목과 연관이 없다면 제재를 면제해왔는데, 지난해 상반기부터 이를 판단하는 절차가 멈춰 있었다. 제재위는 전날 절차상 문제를 해결했고, 보류 상태인 17개 대북 인도적 지원 사업의 제재 면제를 부여한다는 것이다.
17개 사업 중엔 경기도가 추진했던 사업 3건, 민간단체가 추진하는 사업 2건 등 총 5건이 우리와 관련됐다고 알려졌다. 이 사업들은 기존에도 진행해왔던 것으로 제재 면제를 계속 연장해왔지만, 지난해부터 갑자기 면제를 받지 못했다.
본래 인도적 지원 사업이 면제를 신청하면 제재위가 면제 여부를 판단한다. 이후 제재와 연관이 없다면 1년 가까이 제재 대상에서 면제해준다. 면제 기간이 끝나면 사업을 추진하기 위해 면제 연장을 요청해야 하는데, 돌연 면제가 보류된 것이다. 제재위는 참가국의 만장일치로 면제 여부를 판단한다. 구체적 이유는 알려지지 않았지만, 특정국이 면제를 반대했던 것으로 추정된다.
제재위가 면제를 다시 부여하게 된 배경에는 민간단체의 노력이 컸던 것으로 보인다. 대북 인도적 사업을 이어온 홍상영 우리민족서로돕기 사무총장은 “지난해 미국을 가서 국무부와 UN을 만나 문제를 제기했다”며 “경기도와 함께 워싱턴, 뉴욕에서 국제회의를 할 때도 이 문제를 논의했다”고 말했다.
남북관계 개선을 추진하는 이재명정부도 미국을 설득했던 것으로 알려졌다. 미국을 출장 중인 조현 외교부 장관은 마코 루비오 미국 국무부 장관을 만나 대북 인도적 지원 사업의 제재 면제를 요청한 것으로 추정된다. 외교부 관계자는 “북한에 대한 인도적 지원이 잘 이뤄질 수 있도록 여러 가지로 애써왔는데 이번에 좋은 호응이 있기를 기대한다”고 밝혔다.
제재 면제가 부여되면 정부의 민간단체 지원도 다시 이뤄질 것으로 보인다. 그간 정부는 민간단체의 제재 면제 신청 절차를 도왔다. 통일부가 단체의 요청을 받은 후 외교부에 전달하고, 외교부는 제재위에 신청하는 방식이었다. 윤석열정부 때는 남북관계 단절을 이유로 이를 중단했다. 민간단체는 정부의 도움 없이 유엔 상주조정관에 직접 제재 신청을 하는 등 어려움을 겪었다.
박준상 기자, 워싱턴=임성수 특파원 junwith@kmib.co.kr
