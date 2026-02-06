하남 캠프콜번 복합개발 본궤도…우선협상대상자 선정

이현재 하남시장, 캠프콜번 개발 정상화 노력 성과

세 차례 공모 유찰 끝에 선경이엔씨 컨소시엄 선정

캠프콜번 위치도. 하남시 제공

20년간 표류해온 경기 하남시 미군 반환 공여지 ‘캠프콜번’ 개발사업이 이현재 하남시장 취임 이후 민간 참여 확대 흐름 속에서 선경이엔씨 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하며 본격 추진 단계에 들어섰다.