하남 캠프콜번 복합개발 본궤도…우선협상대상자 선정
이현재 하남시장, 캠프콜번 개발 정상화 노력 성과
세 차례 공모 유찰 끝에 선경이엔씨 컨소시엄 선정
20년간 표류해온 경기 하남시 미군 반환 공여지 ‘캠프콜번’ 개발사업이 이현재 하남시장 취임 이후 민간 참여 확대 흐름 속에서 선경이엔씨 컨소시엄을 우선협상대상자로 선정하며 본격 추진 단계에 들어섰다.
하남도시공사는 총사업비 약 2800억원 규모의 ‘캠프콜번 도시개발사업’ 우선협상대상자로 선경이엔씨 컨소시엄(선경이엔씨·신한은행·계룡건설·로지스밸리)을 최종 선정했다고 6일 밝혔다.
이번 선정으로 2007년 부지 반환 이후 장기간 답보 상태에 놓였던 캠프콜번 개발은 실질적인 전환점을 맞게 됐다. 캠프콜번 개발은 시장 여건 변화와 사업성 문제 등으로 세 차례 공모가 유찰되는 등 오랜 기간 난항을 겪어왔다.
실제로 1·2차 공모는 무응찰로 종료됐고, 3차 공모 역시 단일 업체만 참여해 성사되지 못했다. 그러나 4차 공모에서는 2개 컨소시엄이 참여하며 경쟁 구도가 형성됐고, 사업 추진 가능성에 대한 신뢰가 회복됐다는 분석이 나온다.
이 같은 변화의 배경으로는 행정의 지속성이 꼽힌다. 하남시는 이현재 시장 취임 이후 캠프콜번 개발 정상화를 핵심 과제로 삼고 민간 대상 사업설명회와 협의를 반복적으로 이어오며 공모 여건을 정비해 왔다. 수 차례 사업설명회를 진행해 민간의 관심을 끌어내는 계기가 됐다는 평가다.
우선협상대상자 선정은 지난 5일 도시계획·교통·재무 등 분야별 외부 전문가 12명으로 구성된 선정위원회를 통해 진행됐다. 공사는 사업성, 공공성, 실현 가능성 등을 종합적으로 평가해 선경이엔씨 컨소시엄을 최종 낙점했다.
선경이엔씨 컨소시엄은 하산곡동 일원 약 23만4000㎡ 부지에 종합쇼핑몰을 중심으로 문화·유통시설과 업무시설이 결합된 복합 도시공간 조성안을 제시했다. 이 계획은 하남시의 취약한 자족 기능을 보완하고, 기업 유치와 일자리 창출을 통해 지역 경제 구조를 개선할 수 있다는 점에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
사업 추진 여건이 개선된 배경으로는 규제 완화도 작용했다. 하남시가 지속적으로 건의해온 개발제한구역 해제 기준이 지난해 10월 개정되면서 임대주택과 공원·녹지 비율이 조정됐고, 이에 따라 사업성이 한층 개선됐다는 분석이다.
하남도시공사는 우선협상대상자와의 세부 협상을 거쳐 2026년 12월 하남시의회 의결을 추진하고, 2027년 2월 특수목적법인(SPC)을 설립할 계획이다. 이후 2028년 4월 개발제한구역 해제 등 인허가 절차를 마무리하고, 2029년 10월 부지 조성공사 착공을 목표로 사업을 진행한다는 구상이다.
최철규 하남도시공사 사장은 “캠프콜번 개발은 미군 반환지를 하남의 새로운 성장 거점으로 전환하는 계기”라며 “정체돼 있던 지역내총생산을 끌어올리고, 하남을 ‘일하는 도시’로 도약시키는 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.
